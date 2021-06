Roland-Garros : Cam Norrie admet que affronter Rafael Nadal à Roland Garros est la tâche la plus difficile du sport mondial | Actualités Tennis

Rafael Nadal et le Britannique Cam Norrie s’affronteront pour la troisième fois en 2021

Le Britannique Cam Norrie admet que affronter le «roi de la terre battue» Rafael Nadal à Roland Garros est sans doute la tâche la plus difficile du sport mondial.

Norrie connaît sa meilleure saison en carrière et est peut-être sur le point de faire son entrée dans le top 40 pour la première fois après avoir atteint les finales ATP sur terre battue à Estoril et à Lyon.

Il n’a cependant pas encore dépassé le troisième tour d’un Grand Chelem, et pour ce faire, il devra probablement provoquer la mère de tous les bouleversements contre un joueur qui s’est qualifié pour la 17e fois à ce stade de son tournoi préféré. .

Nadal, 13 fois champion, est passé à un incroyable 102-2 à Roland Garros après avoir célébré son 35e anniversaire avec une 17e victoire consécutive sur le Français Richard Gasquet.

Il s’agirait d’une troisième rencontre de la saison entre le duo samedi à Paris, Norrie s’en acquittant très bien au même stade de l’Open d’Australie puis face au grand Espagnol sur terre battue à Barcelone en avril.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que faire face à Nadal était la tâche la plus difficile dans le sport mondial, Norrie a déclaré: « Je pense que si vous regardez les statistiques, son bilan est assez impressionnant. Oui, je pense que cela ne change rien pour moi. Une autre excellente opportunité d’avoir une fissure à lui.

« Évidemment, je vais être l’outsider, donc pas de pression sur moi, sortez et voyez si je peux exécuter mon jeu et le frustrer. Une autre expérience merveilleuse pour moi de le jouer, encore une fois, troisième tour d’un Chelem, surtout là où il a été très dominant. »

Norrie, qui a atteint les 32 derniers à Roland-Garros avec une victoire de 4-6 6-3 6-3 6-2 sur le Sud-Africain Lloyd Harris, se sent dans la forme de sa vie, mais il est également conscient de ce qu’il va faire. contre.

Il a déclaré: « J’ai appris qu’il est en fait un être humain. Il peut rater des coups. Il peut parfois jouer court. Mais ensuite, vous lui donnez un peu d’espace pour qu’il trouve son coup droit, il le fait. Il Cela peut être extrêmement dangereux.Cela peut être un carnage absolu dans le coup droit là-bas.

« Je l’ai affronté deux fois en Australie et à Barcelone, donc je sais vraiment comment il joue et il sait comment je joue. Mais je vais juste chercher à apporter mon jeu et j’ai hâte de le lui reprendre.

« Je me sens bien physiquement, ce qui est un bonus pour moi, et je soutiendrai mes jambes contre n’importe qui, même contre Rafa. Mais je vais devoir exécuter, et ce ne sera pas facile. »

Nadal, vainqueur à Barcelone et à Rome, se présente sous une forme impérieuse sur la terre rouge alors qu’il cherche un 14e titre de Roland-Garros et un 21e titre du Grand Chelem, ce qui lui permettrait d’avoir une avance sur Roger Federer et trois devant le n ° 1 Novak Djokovic la liste de tous les temps.

« Eh bien, c’est un grand joueur. Il gagne beaucoup de matches cette année », a déclaré Nadal à propos de Norrie.

« Chaque semaine, il obtient de bons résultats, gagnant contre de très bons joueurs. Je sais que ça va être difficile. Je dois être prêt à jouer de mon mieux.

« Je sais qu’il a un style de jeu qui n’est pas facile à affronter. Je dois bien jouer. Alors voyons voir. J’espère être prêt à jouer au niveau dont j’ai besoin. »

