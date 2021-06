Roland-Garros : Barbora Krejcikova et Anastasia Pavlyuchenkova en duel pour le titre | Actualités Tennis

Soit Barbora Krejcikova, soit Anastasia Pavlyuchenkova remporteront un premier titre du Grand Chelem en simple samedi à Paris

Lorsque Barbora Krejcikova et Anastasia Pavlyuchenkova fouleront le court Philippe-Chatrier samedi, elles devront se ressaisir rapidement. Les femmes seront dans des eaux inconnues et toutes deux sauront qu’elles ne sont qu’à deux (ou trois) séries de réaliser leur rêve de toujours.

Ni l’un ni l’autre n’a jamais affronté l’autre auparavant en simple, et ils ne savent pas non plus ce que c’est que d’être seul sur le terrain avec un titre en simple du Grand Chelem à une victoire.

La non tête de série Krejcikova a l’expérience de remporter des titres du Grand Chelem en double dans son coin, et Pavlyuchenkova celle de ses titres et triomphes du Grand Chelem junior.

Un premier titre senior du Grand Chelem en simple signifierait tellement pour les deux femmes. Dès le premier tour, ils ont tranquillement vaqué à leurs affaires ; les deux ont éliminé des adversaires de rang supérieur et ont dépassé les attentes de nombreuses personnes à leur égard.

Maintenant, il s’agit de savoir qui peut travailler avec ses entraîneurs et son équipe pour bien faire les choses, juste une dernière fois à Paris…

Krejcikova inspiré et concentré

Barbora Krejcikova a résisté à une puissance considérable de Maria Sakkari lors de leur demi-finale

La demi-finale de Krejcikova contre Maria Sakkari restera dans l’histoire de Roland-Garros comme l’une des meilleures demi-finales féminines qui soient.

Pendant trois heures et 18 minutes, les deux joueurs se sont affrontés et se sont affrontés. Ni l’un ni l’autre n’avait atteint ce stade auparavant et Krejcikova a résisté à une balle de match, puis en a eu besoin de cinq pour vaincre son adversaire tenace.

Tout au long de ce Grand Chelem, Krejcikova a dit ouvertement à quel point la regrettée Jana Novotna l’a façonnée en tant que personne et joueuse.

« Je tiens vraiment à remercier M. [Jan] Kodes d’être venu, de m’avoir soutenu », a déclaré Krejcikova après sa victoire 7-5 4-6 9-7 contre Sakkari. « Il m’a envoyé des textos toute la semaine. De plus, Martina Navratilova était assise là, alors merci beaucoup. J’apprécie vraiment cela. Vous êtes mes héros.

« Et aussi, Jana Novotna d’en haut. Elle s’occupe vraiment de moi et elle me manque vraiment. Je veux vraiment la remercier. Grâce à elle, je suis ici. C’est vraiment important pour moi de le dire à haute voix. «

Tout au long de sa course à la finale, Barbora Krejcikova a parlé de jouer pour feu Jana Novotna

Krejcikova n’a pas pu se relever après sa victoire en demi-finale, mais elle a dû se préparer pour la demi-finale du double féminin avec sa partenaire Katerina Siniakova.

C’est un titre que le duo a déjà remporté en 2018, et malgré les doubles (à la fois féminins et mixtes) ajoutant huit heures et 58 minutes supplémentaires de temps de court pour Krejcikova, l’athlète tchèque est prêt pour plus.

« Je pense juste que ça va être très amusant », a-t-elle déclaré à propos de sa finale en simple.

« Je vais vraiment en profiter, car je ne m’attendais jamais à aller aussi loin pendant ce tournoi. Je vais juste m’amuser, profiter et me battre jusqu’à la fin. »

Le parcours de Barbora Krejcikova vers la finale R1 : Kristyna Pliskova 5-7 6-4 6-2 R2 : Ekaterina Alexandrova 6-2 6-3 R3 : Elina Svitolina 6-3 6-2 R4 : Sloane Stephens 6-2 6-0 QF : Coco Gauff 7-6 (8-6) 6-3 SF : Maria Sakkari 7-5 4-6 9-7

‘Qu’est-ce qui t’a pris autant de temps?’

A Roland-Garros il y a 10 ans, Pavlyuchenkova, 19 ans, avait atteint les quarts de finale et affrontait Francesca Schiavone.

À 6-1 4-1, tout se passait comme prévu, avant qu’elle ne perde son chemin et par la suite, le match. Elle ne savait pas alors qu’il lui faudrait une décennie avant d’atteindre à nouveau le même stade à Paris.

Après avoir été une junior prolifique, Anastasia Pavlyuchenkova a subi une dure défaite en quart de finale à Roland-Garros en 2011

A titre d’expérience, cette journée discordante de 2011 ne pouvait manquer d’avoir laissé des cicatrices et c’est peut-être pourquoi, lors de sa demi-finale contre Tamara Zidansek, Pavlyuchenkova a vacillé sur un set et 4-1.

Cette fois, avec une décennie d’expérience sur laquelle s’appuyer – et tout n’a pas été positif – elle a repris son sang-froid et a continué.

Après avoir obtenu la balle de match, Pavlyuchenkova a pris un moment à la ligne de fond pour la prendre, après tout, une finale du Grand Chelem a été longue à venir. Elle est la première femme à jouer plus de 50 tournois majeurs, avant d’atteindre sa première finale. Le tableau principal de Roland-Garros cette année est son 52e.

Le moi de 14 ans dirait, genre, qu’est-ce qui t’a pris si longtemps ? C’est difficile d’en parler vraiment en ce moment. Je ne sais pas. La route a été longue. J’avais ma propre route longue et spéciale. Tout le monde a des manières différentes. Je suis juste content d’être en finale et d’essayer d’en profiter. Anastasia Pavlyuchenkova

Pavlyuchenkova, qui était la n°1 mondiale junior à seulement 14 ans et une gagnante junior du Grand Chelem, n’a même pas abandonné son objectif de reproduire cela sur la scène senior.

« En tant que joueuses de tennis, gagner un Grand Chelem est le seul objectif que je pense que nous ayons en tête », a-t-elle déclaré après sa victoire en demi-finale.

« C’est pourquoi nous jouons au tennis, pour nous, c’est la plus grande réussite que vous puissiez obtenir. J’y pense tout le temps, depuis que je suis junior, depuis que je suis un petit enfant, depuis que j’ai commencé à jouer au tennis. C’est pour cela que vous jouez. C’est ce que tu veux. C’est là, dans ma tête, depuis toujours.

La route d’Anastasia Pavlyuchenkova vers la finale R1 : Christina Mchale 6-4 6-0 R2 : Ajla Tomljanovic 6-2 6-3 R3 : Aryna Sabalenka 6-4 2-6 6-0 R4 : Victoria Azarenka 5-7 6-3 6-2 QF : Elena Rybakina 6-7 (7-2) 6-2 9-7 SF : Tamara Zidansek 7-5 6-3

Tête à tête

Quand il s’agit de l’affrontement de ces deux premiers finalistes du Grand Chelem, c’est une histoire très courte. Ce sera la première rencontre de leur carrière en simple.

Il n’y a qu’une seule place entre elles au classement mondial, Pavlyuchenkova devant une place à 32. Alors que la Russe a remporté 12 titres en simple WTA, Krejcikova n’en a qu’un à son actif.

Barbora Krejcikova a maintenant remporté 24 matchs et n’en a perdu que huit en 2021. Sa victoire en demi-finale a créé une séquence de 11 victoires consécutives et elle a remporté 13 de ses 14 derniers. Anastasia Pavlyuchenkova ambitionne de devenir la quatrième femme russe à remporter la Coupe Suzanne-Lenglen. Elle a battu 37 joueurs du top 10 au cours de sa carrière, mais n’a pas encore atteint le top 10 elle-même.

Le duo s’est rencontré deux fois en double, une fois en 2018 à Miami et plus récemment à Prague l’année dernière. A ces deux occasions, Krejcikova et Siniakova ont vaincu Pavlyuchenkova et son partenaire.

Les deux premiers pouces…

L’aspect le plus fascinant de cette finale féminine sera peut-être la façon dont les deux femmes gèrent mentalement l’occasion alors qu’elles se lancent dans l’inconnu et que les enjeux sont plus élevés que jamais.

Pour Pavlyuchenkova, cela a été très long à venir, tandis que Krejcikova a également dû faire preuve d’une patience considérable pour se lancer dans une carrière en simple, après avoir percé si tôt en double.

L’entraîneur d’Anastasia Pavlyuchenkova est son frère Aleksandr Pavlyuchenkov

Les deux femmes ont des points importants à prouver et les deux ont des points de différence sur lesquels s’appuyer.

Pavlyuchenkova a un grand coup droit et une grande variété à ses côtés, tandis que Krejcikova a montré contre Sakkari qu’elle peut absorber de la puissance et forcer un adversaire à être mal à l’aise, avec des coups de fond très élevés en arrière. Les prouesses de Krejcikova en double lui offrent également les mains et le toucher les plus doux au filet.

Alors, quel athlète saura tirer sur les bons leviers, au bon moment, dans le chaudron de pression qu’est une finale de Roland-Garros ?

Pavlyuchenkova a travaillé avec un psychologue du sport, Krejcikova est clairement inspirée par ceux qui sont dans son équipe et malheureusement, ceux qui ne sont plus là.

S’il y a jamais eu une compétition sportive qui pourrait être décidée par les deux premiers pouces, alors c’est celle-ci.

