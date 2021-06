Roland-Garros : Anastasia Pavlyuchenkova et Tamara Zidansek se rencontreront pour une place en finale féminine | Actualités Tennis

Anastasia Pavlyuchenkova a finalement atteint une demi-finale du Grand Chelem à la 52e fois de demander avec la victoire à Roland Garros

Anastasia Pavlyuchenkova et Tamara Zidansek sont passées par quelques quarts de finale marathon féminins à Roland-Garros pour organiser une rencontre pour une place en finale de samedi.

Dix ans après avoir atteint son premier quart de finale du Grand Chelem, la Russe Pavlyuchenkova s’est qualifiée pour le dernier carré pour la première fois à Roland-Garros, tandis que le forfait surprise Zidansek l’a emporté dans une lutte dramatique avec Paula Badosa.

Pavlyuchenkova était une junior exceptionnelle et sa percée à Roland Garros à 19 ans semblait le premier pas vers de plus grandes choses.

Mais jusqu’à présent, elle n’a pas réussi à répondre aux attentes internes et externes vertigineuses, tombant cinq fois de plus en quarts de finale mais n’allant jamais plus loin.

Elle a finalement franchi cette étape à l’âge de 29 ans grâce à une victoire exténuante de 6-7 (2-7) 6-2 9-7 sur la conquérante de Serena Williams, Elena Rybakina.

La jeune Kazakh n’a pas servi aussi bien qu’elle l’avait fait contre Williams et une double faute sur la première balle de match de Pavlyuchenkova a décidé le match après deux heures et 33 minutes.

« J’ai toujours voulu être en demi-finale tellement avant que je pense que je l’ai atteint maintenant et je suis en quelque sorte une réaction neutre », a déclaré Pavlyuchenkova.

« Bien sûr que je suis heureux, mais j’ai l’impression de faire mon travail, de faire mon travail et il y a encore des matchs à faire, encore du travail à faire.

« (J’essaie) de profiter de ce moment autant que je peux, mais sans lui donner autant d’importance pour le moment, il suffit de prendre le présent et de voir. »

Tamara Zidansek a bouleversé Paula Badosa pour atteindre les demi-finales de Roland-Garros

Le Slovène Zidansek n’avait jamais dépassé le deuxième tour d’un Grand Chelem.

Elle était l’outsider de la formation inattendue des quarts de finale, mais elle a gardé son sang-froid quand cela a compté pour gagner 7-5 4-6 8-6 contre l’Espagnole Badosa.

Zidansek semblait prête pour une victoire plus confortable lorsqu’elle menait par un set et une pause contre Badosa, mais l’Espagnole a riposté et a mené tôt dans la décision.

Zidansek, qui était un champion de snowboard dans son enfance, a battu l’ancienne championne de l’US Open Bianca Andreescu au premier tour, avant de se renforcer sur la terre rouge.

Elle a déclaré: « C’est écrasant. C’est difficile de le prendre aussi vite. Mais j’essaie juste de me concentrer sur mon jeu, sur moi-même.

« Bien sûr, c’était une excellente occasion pour nous deux d’accéder aux demi-finales, mais je suppose que j’ai réussi à garder mon sang-froid aujourd’hui un peu mieux qu’elle. Mais c’était quand même une bataille difficile à la fin. «

Badosa a admis qu’elle était incapable de gérer ses nerfs, en déclarant: « C’était difficile. Je pense qu’elle a joué un bon match. Je ne me suis pas senti pendant tout le match.

« Je suis un peu triste à ce sujet parce que je pense que j’ai peut-être joué le pire match du tournoi et de la saison sur terre battue, mais parfois c’est comme ça. »

Histoire pour Salisbury

Joe Salisbury visera à marquer l’histoire de la Grande-Bretagne lors de la finale du double mixte aux côtés de sa partenaire américaine Desirae Krawczyk

la Bretagne Joe Salisbury est en finale du double mixte avec sa partenaire américaine Desirae Krawczyk.

La paire n’a pas eu besoin de se rendre sur le terrain de Roland Garros, les adversaires de la demi-finale Juan Sebastian Cabal et Giuliana Olmos se sont retirés avant leur match.

La victoire de Salisbury en finale ferait de lui le premier champion britannique à Roland-Garros dans l’une des cinq épreuves principales depuis que John Lloyd a remporté le titre en double mixte avec l’Australienne Wendy Turnbull en 1982.

Salisbury a déclaré: « Ce serait assez incroyable, je ne savais pas que cela faisait si longtemps que quelqu’un ne l’avait pas gagné.

« Je ne m’attendais pas vraiment à être en finale du mixte cette semaine. De toute évidence, l’accent était mis sur le double masculin, j’ai eu une semaine décevante ici (perdant au deuxième tour) et je suis sorti dans le mixte assez détendu .

« Si nous perdions, nous pourrions ensuite rentrer à la maison, nous entraîner sur l’herbe, mais c’est super, nous avons bien joué, gagné quelques matches. Évidemment, c’est un tirage plus petit cette année, donc il semble un peu étrange que nous n’ayons gagné que deux matches et nous sommes en finale.

« Évidemment, il y en a plus (maintenant) et ce serait formidable de gagner un chelem en mixte. Nous essaierons de jouer de la même manière que nous l’avons fait lors des deux premiers tours. »

Desirae Krawczyk est également une spécialiste du double et ce sera sa deuxième finale de chelem après sa défaite en double féminin à Paris l’an dernier aux côtés d’Alexa Guarachi.

Ce sera une première finale en double mixte lors d’un Grand Chelem pour Salisbury et une troisième finale au total après que lui et Rajeev Ram ont remporté le titre de double masculin à l’Open d’Australie l’année dernière et ont été finalistes cette année.

Salisbury et Krawczyk affronteront le duo russe Elena Vesnina et Aslan Karatsev en finale jeudi.

