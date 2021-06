Roland-Garros : Alfie Hewett défend avec succès son titre en simple en fauteuil roulant | Actualités Tennis

Alfie Hewett a défendu avec succès son titre de Roland-Garros en simple en fauteuil roulant

Alfie Hewett a défendu avec succès son titre de Roland-Garros en simple en fauteuil roulant avec une victoire sur la tête de série Shingo Kunieda.

La victoire 6-3 6-4 a valu à Hewett un cinquième titre en simple du Grand Chelem et un troisième à Paris, et signifie qu’il a fait le double des couronnes en simple et en double à Roland Garros au cours des années successives après avoir remporté le trophée en double avec Gordon Reid dimanche.

Hewett a pleinement mérité sa victoire sur Kunieda, 24 fois championne en simple majeur, le joueur de 23 ans originaire de Norfolk décrochant sa première balle de match après une heure et 46 minutes.

Roland Garros champion en simple pour la troisième fois 🏆🎾 Je ne peux pas dire ce que cela signifie pour le moment. A mon équipe, les heures jours et semaines passées sur le court pour ce moment même, merci @Roland Garros pic.twitter.com/pKuZqnI190 – Alfie Hewett (@alfiehewett6) 7 juin 2021

Hewett a qualifié sa victoire de retour contre Gustavo Fernandez en demi-finale comme le match de sa vie, et il a déclaré: « Après avoir joué ce genre de match contre Gustavo, il serait dommage de ne pas participer aujourd’hui et d’essayer de jouer un meilleur tennis. .

« Je pense que la qualité a plongé dans et hors de cette dernière, mais aujourd’hui, la qualité a été l’une des meilleures finales que j’ai jouées, ne traitant que des conditions, du fait que c’était une finale.

« J’ai joué quatre ou cinq récemment et je me sentais très nerveux et tendu au début. J’avais l’impression de très bien sortir des blocs, et c’était une grande chose que je regardais. »

Hewett a passé les 18 derniers mois à se demander si chaque visite à un Grand Chelem sera la dernière suite aux changements proposés au système de classification qui menacent d’arrêter sa carrière professionnelle.

Il a révélé après sa victoire en demi-finale qu’une éventuelle refonte lui avait redonné espoir, et il a déclaré: « J’avais l’impression que je n’étais pas trop pompé, ce qui, même après, normalement, je suis probablement en larmes et peu importe. Je C’est un travail bien fait et je sais que j’aurai probablement une bonne réflexion plus tard.

« C’est un majeur, et n’importe quel titre signifie beaucoup. Pour concourir à Roland Garros, et avec ma situation aussi, qu’il y ait un avenir ou non, chaque tournoi signifie beaucoup pour moi et ma famille et aussi pour mon équipe, ainsi que. »

