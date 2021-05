Roku supprime YouTube TV de son catalogue d’applications en raison de désaccords contractuels

Alors que Roku atteignait la fin de son contrat avec Google pour héberger l’application YouTube TV sur son magasin de chaînes, Roku a envoyé à tous ses clients un e-mail les informant qu’ils risquaient de perdre la possibilité d’utiliser la chaîne YouTube TV sur les appareils Roku. Dans ces messages aux consommateurs, il a pointé du doigt Google et l’a accusé «d’exigences déloyales et anticoncurrentielles» qui sont, selon Roku, conçues pour permettre la collecte de données utilisateur et pour «manipuler» les résultats de recherche. C’était lundi.

Vendredi, Roku a en fait supprimé la chaîne YouTube TV de son magasin et publié une déclaration à Droid-Life. Vous pouvez trouver la déclaration complète dans le lien Source. Dans la déclaration, Roku déplore que Google ait laissé l’accord échouer. Roku répète qu’il n’a pas essayé d’augmenter ses frais, mais qu’il voulait que Google s’engage sur quatre choses:

Premièrement, ne pas manipuler les résultats de recherche des consommateurs. Deuxièmement, ne pas exiger l’accès à des données qui ne sont accessibles à personne d’autre. Troisièmement, ne pas tirer parti de leur monopole sur YouTube pour forcer Roku à accepter des exigences matérielles qui augmenteraient les coûts pour le consommateur. Quatrièmement, ne pas agir de manière discriminatoire et anticoncurrentielle contre Roku.

Roku continuera à autoriser les abonnés YouTube TV existants sur la plate-forme Roku à utiliser l’application, mais ne permettra pas aux nouveaux abonnés de télécharger l’application jusqu’à ce qu’un nouvel accord soit conclu. Roku espère que Google «adoptera les principes qui ont rendu le streaming si populaire pour des millions d’utilisateurs tout en donnant aux consommateurs le contrôle de leurs pratiques de streaming». [Roku] estime que les consommateurs ont tout intérêt à ce que Google et Roku parviennent à un accord équitable qui préserve ces principes et [Roku] reste déterminé à essayer d’atteindre cet objectif. »

Dans une déclaration de réfutation, Google souligne que le Roku «a mis fin à notre accord de mauvaise foi au milieu de nos négociations» et «s’est souvent engagé dans cette tactique avec d’autres fournisseurs de streaming». La déclaration de réponse de Google nie les affirmations de Roku concernant la collecte de données et la manipulation des résultats de recherche. Selon Google, «Nous n’avons jamais, comme ils l’ont allégué, fait de demande d’accès aux données des utilisateurs ou d’interférence avec les résultats de recherche. Cette affirmation est sans fondement et fausse. »

Logo YouTube TV à l’écran avec une télécommande Roku TV

«Notre offre à Roku était simple», écrit Google dans sa déclaration. « et [it] tient toujours: renouveler l’accord YouTube TV selon les conditions raisonnables existantes. » Google a également accusé Roku d’avoir tenté de renégocier un autre accord concernant l’application YouTube. Selon Google, il s’agit d’un contrat distinct qui n’expire qu’en décembre.

Google déclare qu’il est « déterminé à garantir [its] les membres continuent d’avoir accès à YouTube TV et continueront de défendre les intérêts de [its] membres. » Malheureusement, lorsque les entreprises ne sont pas d’accord sur de telles décisions, ce sont les clients qui perdent. Imaginez (en tant que consommateur moyen) avoir besoin d’acheter un autre appareil de diffusion en continu (probablement redondant) pour utiliser votre service de télévision préféré (cher) parce que deux entreprises ne sont pas parvenues à s’entendre.

