Roku Streaming Stick 4K contre Roku Express 4K Plus : l’un est-il meilleur que l’autre ?

Roku fabrique de nombreux appareils de streaming. Il vend actuellement cinq lecteurs de streaming différents et deux barres de son en streaming. Nous avons passé en revue tous les appareils de streaming de Rokuainsi que des rivaux de Google, Pommeet Amazoneet choisi le Roku Express 4K Plus comme notre meilleur appareil de streaming global. Cela dit, le plus récent Bâton de diffusion en continu Roku 4K offre un support Dolby Vision et est souvent à un prix similaire. Lequel devriez-vous obtenir?

Avant de commencer, il est important de noter que le Roku Express 4K Plus et le Roku Streaming Stick disposent du même système d’exploitation Roku. L’interface de Roku est facile à naviguer et vous permet de démarrer rapidement diffusion vos émissions et films préférés de Netflix, HBO Max, Hulu et d’autres services de streaming. La processus de configuration simpleexcellent fonctionnalité de recherche et riche ensemble de fonctionnalités aider à propulser les appareils Roku devant leurs dignes rivaux.

Mais le Roku Express 4K Plus et le Roku Streaming Stick ont ​​beaucoup plus de similitudes que le simple système d’exploitation. Comparons les deux afin que vous puissiez choisir celui qui vous convient le mieux.

L’Express 4K Plus prend en charge le streaming multimédia 4K HDR et, grâce à la mise à jour AirPlay, peut connecter votre iPhone ou un autre appareil Apple à votre téléviseur. Traditionnellement, c’était le Roku le moins cher à offrir 4K HDR, ce qui est la principale raison pour laquelle nous l’avons choisi comme le meilleur appareil de streaming dans l’ensemble. Non, il ne prend pas en charge Dolby Vision, mais cette fonctionnalité n’est utile que pour les personnes qui possèdent des téléviseurs qui prennent également en charge Dolby Vision. Si vous possédez un téléviseur Samsung, par exemple, ne vous inquiétez pas, votre téléviseur ne le prend pas en charge. Et même sur les téléviseurs prenant en charge Dolby Vision, son amélioration par rapport au HDR standard est généralement minime. Au lieu d’un bâton, le 4K Plus est une petite boîte qui peut être fixée à n’importe quel endroit près de votre téléviseur, comme le mur derrière lui. Contrairement au Streaming Stick 4K, vous pouvez câbler le boîtier à Internet via un secondaire dongle pour fournir une prise en charge Ethernet. Dernièrement, nous avons vu des prix agressifs sur les appareils de streaming. Selon le moment où vous lisez ceci, l’Express 4K Plus peut être au même prix ou même plus cher que le Stream Stick 4K. Chez Crumpe, nous voulons tous économiser de l’argent, donc notre meilleur conseil est de choisir celui qui est actuellement le moins cher. Si c’est l’Express 4K Plus, sachez que vous ne manquez que Dolby Vision, ce qui ne vous affectera probablement pas de toute façon. Lisez notre avis sur Express 4K Plus.

Amazone Le Streaming Stick 4K prend également en charge 4K HDR et Apple AirPlay. Le principal point fort de ce nouvel appareil est qu’il inclut la prise en charge de Dolby Vision. Si vous avez un téléviseur qui prend en charge Dolby Vision et que vous souhaitez diffuser du contenu Dolby Vision, alors c’est le choix qu’il vous faut. Cet appareil pourrait également plaire à ceux qui préfèrent une conception de bâton à une boîte. Vous pouvez simplement brancher le Streaming Stick 4K sur le port HDMI à l’arrière du téléviseur et l’oublier – parfait pour les téléviseurs muraux. Le Streaming Stick 4K ne peut pas être connecté à Internet via un câble Ethernet, mais ce n’est pas un facteur décisif pour la plupart des gens. Normalement, le Streaming Stick 4K est légèrement plus cher que l’Express 4K Plus, mais ce n’est pas toujours le cas. Nous ne pensons généralement pas que cela vaut la peine de payer plus pour le Streaming Stick 4K, mais si son prix est égal ou inférieur à celui de l’Express 4K Plus, allez-y. Même si vous n’avez pas de téléviseur qui fonctionne avec Dolby Vision, vous obtiendrez toujours 4K HDR et la conception pratique du bâton. La seule chose que vous manquerez en obtenant le Stick sur l’Express est la possibilité d’obtenir une connexion Ethernet à l’aide d’un dongle – ce qui, franchement, n’est pas une grosse perte. Lisez notre critique du Streaming Stick 4K.

En fin de compte, l’Express 4K Plus et le Streaming Stick 4K ont plus de similitudes que de différences. L’un ou l’autre serait un bon choix pour votre maison. Si vous avez un besoin spécifique d’une connexion Ethernet, procurez-vous l’Express 4K Plus. Si vous préférez un design stick ou Dolby Vision, alors le Streaming Stick 4K est fait pour vous. Sinon, économisez du temps et de l’argent en choisissant celui qui est le moins cher.