Depuis l’acquisition de la plate-forme de streaming mobile Quibi, Roku a révélé que les précédents originaux qui se trouvaient sur Quibi seront rebaptisés Roku Originals et pourront être visionnés sur The Roku Channel sans frais supplémentaires. De plus, tous les futurs films et émissions exclusifs qui arriveront sur Roku seront également classés comme Roku Originals.

75 originaux arriveront sur Roku plus tard cette année, dont une douzaine n’ont jamais été publiés. Nous n’avons pas encore de détails sur ce que seront tous les Roku Originals – ceux-ci seront dévoilés en mai. Cependant, certains des plus grands spectacles sur Quibi comprenaient Most Dangerous Game avec Liam Hemsworth, Dummy avec Anna Kendrick et Chrissy’s Court avec Chrissy Teigen.