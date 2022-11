Roku, Qualcomm, Etsy et plus

Un panneau vidéo affiche le logo de Roku Inc, une société de streaming vidéo soutenue par Fox, à Times Square après l’introduction en bourse de la société au marché Nasdaq à New York, le 28 septembre 2017.

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Qualcomm – Les actions de Qualcomm ont perdu 6% après que la société a annoncé des bénéfices après la cloche qui comprenaient des prévisions pour son premier trimestre fiscal inférieures aux attentes, en raison de la faiblesse de la demande en Chine et des stocks élevés. La société technologique a annoncé un bénéfice ajusté par action de 3,13 dollars, conforme aux attentes de Wall Street, selon Refinitiv. Les revenus du trimestre étaient de 11,39 milliards de dollars par rapport à l’estimation de 11,37 milliards de dollars.

Roku – Les actions de la plate-forme de streaming TV ont chuté de près de 20% lorsque la société a déclaré qu’elle prévoyait des revenus du quatrième trimestre inférieurs aux attentes de Wall Street et une perte d’EBITDA ajusté plus importante que prévu. La société a annoncé des résultats du troisième trimestre qui ont dépassé les prévisions des analystes, avec une perte par action de 88 cents contre une perte de 1,28 $, selon Refinitiv. Les revenus étaient de 761 millions de dollars, plus que l’estimation de 694 millions de dollars.

Etsy – Etsy a bondi de plus de 10 % après que la société a annoncé des résultats trimestriels qui ont battu la rue. Le détaillant en ligne a enregistré un chiffre d’affaires de 594,47 millions de dollars contre des attentes de 564,48 millions de dollars. La société a également déclaré qu’elle s’attend à ce que la force des ventes se poursuive au quatrième trimestre, augmentant les actions.

MGM Resorts —Les actions de MGM ont chuté de plus de 5 % après que la société a publié ses résultats trimestriels. Les revenus étaient de 3,42 milliards de dollars, ce qui a dépassé l’estimation de Wall Street de 3,24 milliards de dollars. Cependant, la société a enregistré des revenus nets pour ses activités à Las Vegas et en Chine qui ont été inférieurs aux attentes, selon StreetAccount.

Fortinet – Fortinet a perdu plus de 13% après que la publication des résultats trimestriels de la société ait montré des résultats mitigés. La société a déclaré un bénéfice ajusté par action de 33 cents sur 1,15 milliard de dollars de revenus, alors que les analystes s’attendaient à un bénéfice de 27 cents et à 1,12 milliard de dollars de revenus. Les facturations, cependant, étaient conformes aux attentes des analystes à 1,41 milliard de dollars.

Technologies cognitives – Les actions de Cognizant Technologies ont chuté de 3 % après que la société a annoncé des revenus inférieurs aux attentes de Wall Street, alourdis par des réservations plus lentes et des problèmes d’exécution dans un contexte économique incertain.

Robin des Bois – Les actions de la plateforme de trading en ligne Robinhood ont augmenté de 3,9% après les heures de négociation après avoir publié des résultats trimestriels qui ont montré une augmentation des taux d’intérêt et une baisse des dépenses. La société a perdu 20 cents par action au cours du trimestre, mieux que les analystes de perte de 31 cents par action attendus. Le chiffre d’affaires net était de 361 millions de dollars, supérieur aux 355 millions de dollars attendus.

Zillow – Zillow a bondi de 2,7% après avoir annoncé des bénéfices supérieurs aux attentes des analystes. Le marché du logement a déclaré un bénéfice ajusté par action de 38 cents, supérieur aux prévisions de 11 cents. Les revenus étaient de 483 millions de dollars là où Wall Street attendait 456 millions de dollars.