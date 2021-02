Roku pour créer du contenu original

Les services de streaming sont désormais la norme, en particulier dans le monde de la télévision et du cinéma, et il semble que Roku espère peut-être obtenir une part du gâteau avec son propre contenu original.

Netflix et Amazon Prime Video sont peut-être les deux premiers services qui viennent à l’esprit en matière de streaming, et bien que Roku soit un nom de premier plan pour les clés de streaming et autres appareils, une liste d’emplois suggère qu’il développera ses activités pour rivaliser.