Roku l’a fait, ils ont supprimé YouTube TV

le Roku contre YouTube TV La bataille se poursuit alors que nous clôturons la semaine, avec Roku qui fait monter les choses d’un cran. Ce matin, Roku a supprimé YouTube TV de sa boutique de chaînes.

Dans une déclaration fournie par un porte-parole de Roku, la société nous dit que son accord de distribution avec YouTube TV a expiré et que l’application a donc été supprimée. Leur déclaration ne parle pas seulement de la suppression d’applications, mais continue à accuser Google de pratiques anticoncurrentielles, de manipuler les résultats de recherche des consommateurs, de tenter de forcer Roku à adopter des exigences matérielles qui augmenteraient les coûts, etc.

Voici cette déclaration:

«Nous sommes déçus que Google ait laissé expirer notre accord pour la distribution de YouTube TV. Roku n’a pas demandé un dollar de contrepartie financière supplémentaire à Google pour renouveler YouTube TV. Nous n’avons demandé à Google que quatre engagements simples. Premièrement, ne pas manipuler les résultats de recherche des consommateurs. Deuxièmement, ne pas exiger l’accès à des données qui ne sont accessibles à personne d’autre. Troisièmement, ne pas tirer parti de leur monopole sur YouTube pour forcer Roku à accepter des exigences matérielles qui augmenteraient les coûts pour le consommateur. Quatrièmement, ne pas agir de manière discriminatoire et anticoncurrentielle contre Roku. Notre contrat étant arrivé à expiration, nous avons supprimé YouTube TV de notre boutique de chaînes. Pour continuer à offrir à nos utilisateurs une excellente expérience de streaming, nous prenons une mesure supplémentaire pour continuer à offrir aux abonnés existants l’accès à YouTube TV sur la plate-forme Roku, à moins que Google ne prenne des mesures qui nécessitent la suppression complète de la chaîne. En raison du comportement de Google, les nouveaux abonnements ne seront plus disponibles jusqu’à ce qu’un accord soit conclu. Il est grand temps que Google adopte les principes qui ont rendu le streaming si populaire pour des millions d’utilisateurs en donnant aux consommateurs le contrôle de leur expérience de streaming, en adoptant une concurrence loyale et en mettant fin aux pratiques anticoncurrentielles. Nous pensons que les consommateurs bénéficieront de la conclusion d’un accord équitable par Google et Roku qui préserve ces principes et nous restons déterminés à essayer d’atteindre cet objectif. «

Alors ok!

Gardez à l’esprit que si vous êtes un utilisateur de Roku qui avait déjà installé YouTube TV, Roku laisse l’application sur votre système (pour le moment) et vous pouvez continuer à l’utiliser, mais si un nouvel utilisateur devait chercher YouTube TV, ils ne pourraient pas l’installer pour le moment. En outre, il est possible que Google ait suffisamment entendu parler de Roku et tue complètement l’application sur sa plate-forme.

Pour rappel, Google a déclaré dans un communiqué plus tôt cette semaine ce qui suit: «Malheureusement, Roku s’engage souvent dans ce type de tactiques dans ses négociations. Nous sommes déçus qu’ils aient choisi de faire des déclarations sans fondement pendant que nous poursuivons nos négociations en cours. »

Nous mettrons à jour cela au fur et à mesure que nous en aurons plus.