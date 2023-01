Roku est entré dans le chat

Roku passe des bâtons de streaming et des barres audio à la fabrication de ses propres téléviseurs. Au CES 2023, le fabricant d’appareils de streaming a présenté deux nouvelles gammes : le Roku Select et le Roku Plus.

Les nouvelles gammes comprendront 11 modèles au total, allant de 24 à 75 pouces, et comprendront des résolutions allant jusqu’à 4K. La série Roku Select basée sur HD sera équipée de télécommandes vocales Roku, tandis que les unités Roku Plus avancées seront livrées avec les 30 $ Voix à distance Pro.

La première incursion de Roku dans la fabrication de téléviseurs fait suite à des partenariats fructueux avec des fournisseurs de téléviseurs plus établis tels que TCL, Hisense et Sharp.

“Ces téléviseurs de marque Roku compléteront non seulement la gamme actuelle de modèles de téléviseurs Roku de marque partenaire, mais nous permettront également de permettre de futures innovations en matière de télévision intelligente”, a déclaré Mustafa Ozgen, président des appareils chez Roku, dans un communiqué de presse.

Bien qu’il parle de l’avenir, rien n’indique que Roku cherche à repousser les limites technologiques avec ses propres téléviseurs pour l’instant. L’entreprise sera initialement en concurrence avec ses propres partenaires, en fait, pour un segment du marché budgétaire. Roku n’a publié que des informations limitées, on sait donc peu de choses sur les différences entre les téléviseurs fabriqués par Roku et ceux de marque Roku.

Roku s’est jusqu’à présent appuyé sur des partenaires pour innover en termes de qualité d’image. Le Téléviseur Roku TCL série 6par exemple, utilise la dernière version technologie mini LED et est livré avec une gradation locale complète et un prix raisonnable. Mais la société a également annoncé une conception de référence pour un téléviseur Roku OLED dans l’espoir que l’un de ses partenaires de fabrication se chargera de la tâche.

Amazon a récemment lancé sa propre gamme de téléviseurs en plus de maintenir des partenariats avec des marques telles que Toshiba et Pioneer. Le Feu TV Omni et Série 4 ont été vendus exclusivement sur Amazon et Best Buy, tandis que les téléviseurs Fire de leurs partenaires ont été vendus dans d’autres points de vente.

La gamme de téléviseurs Roku variera entre 119 $ et 999 $, et bien que Roku n’ait pas encore annoncé de prix précis, il indique que les téléviseurs seront disponibles au printemps.