Roku diffusera les courses de Formule E, ses premiers événements sportifs en direct

Dans cette illustration photo, le logo de Roku, une marque de lecteurs multimédias numériques matériels, est affiché sur un smartphone à côté d’une télécommande de télévision, d’écouteurs et d’un clavier. (Photo Illustration par Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Les sports en direct arrivent Roku .

Roku deviendra la maison américaine de diffusion en continu de la Formule E, la série de courses automobiles à moteur électrique, avec des rediffusions en direct et à la demande des courses. La série étend également son partenariat de longue date avec CBS, ont annoncé mardi les sociétés.

À partir de la saison à venir, la chaîne Roku accueillera 11 courses du championnat du monde de Formule E ABB FIA, a-t-il déclaré dans un communiqué de presse.

À partir de janvier, cinq courses seront également diffusées en direct sur CBS et diffusées simultanément sur Paramount +, qui seront accessibles via Roku.

« Il s’agit d’un nouveau partenariat puissant avec CBS et Roku qui augmentera considérablement la portée de l’audience de la Formule E et maximisera la découvrabilité de notre programmation aux États-Unis », a déclaré Aarti Dabas, directeur des médias de la Formule E.

Le partenariat marque l’aventure inaugurale de Roku dans les sports en direct, et il intervient alors que la série de sports mécaniques espère étendre sa présence aux États-Unis après une course de Formule E à guichets fermés à Portland, Oregon, samedi dernier.

Lancée au Parc olympique de Pékin en 2014, les courses de Formule E se déroulent dans le monde entier, et la première série de courses entièrement électriques compte actuellement 12 équipes et 24 pilotes. L’année dernière, la société a déclaré que les courses atteint un record de 216 millions téléspectateurs en direct, en hausse de 10 % par rapport à la saison précédente.

Roku a déclaré qu’il apportera également à son public une offre solide de contenu de bibliothèque de Formule E, y compris la série documentaire de Formule E « Unplugged », ainsi que des aperçus de course, des faits saillants, des rediffusions de toutes les courses et plus encore.

Les sociétés de streaming se précipitent pour obtenir les droits de diffusion sportive dans un contexte de concurrence croissante dans l’industrie ces dernières années.

Netflix serait en pourparlers pour diffuser en direct son premier événement sportif cet automne – un tournoi de golf de célébrités avec des golfeurs professionnels et des pilotes de Formule 1. Il a rejeté les enchères sur les sports en direct dans le passé.

Mais il cherche à relancer la croissance, et le marché mondial des droits médiatiques sportifs devrait atteindre près de 60 milliards de dollars d’ici la fin de 2024, soit un taux de croissance annuel composé de 31 % entre 2020 et 2024, selon Recherche et Marchés.

Disney Cette année, ESPN a également négocié avec des ligues sportives de premier plan et des partenaires médiatiques pour lancer une fonctionnalité sur son site Web et une application gratuite qui reliera directement les utilisateurs à l’endroit où un événement sportif en direct est diffusé.

De même, après plus de deux décennies, Comcast ‘s NBCUniversal veut ramener la NBA sur ses plateformes et se préparerait à lancer une offre dans le but de regagner des matchs. La société avait précédemment perdu ces droits sur Disney et Turner Sports.

Les actions de Roku ont augmenté de près de 2 % mardi après-midi.

— CNBC Lillian Rizzo contribué à cet article.

Divulgation : Comcast est propriétaire de NBCUniversal, la société mère de CNBC.