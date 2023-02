ROKU, CSCO, TWLO et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres après les heures d’ouverture.

Roku – Les actions ont grimpé d’environ 12% après que Roku ait battu les lignes du haut et du bas au cours de son dernier trimestre. La société d’appareils de streaming a signalé une perte de 1,70 $ par action, mieux que les 1,73 $ par action prévus par les analystes interrogés par Refinitiv. Roku a enregistré un chiffre d’affaires de 867 millions de dollars, supérieur à l’estimation consensuelle de 802 millions de dollars.

Systèmes Cisco – Les actions ont progressé de 4% dans les échanges prolongés après que Cisco Systems ait dépassé les attentes dans ses derniers résultats. La société de communications numériques a déclaré un bénéfice de 88 cents par action, légèrement supérieur à l’estimation consensuelle de Refinitiv qui indiquait un bénéfice par action de 86 cents. Cisco a enregistré un chiffre d’affaires de 13,59 milliards de dollars, supérieur aux attentes de 13,43 milliards de dollars.

Twilio — L’action a bondi de 12 % dans les échanges prolongés après que Twilio ait enregistré une baisse des revenus. Le fabricant d’outils de communication a déclaré un chiffre d’affaires de 1,02 milliard de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv prévoyaient 1 milliard de dollars de revenus.

Shopify – Les actions de Shopify ont chuté de plus de 6 % après que la société de commerce électronique a publié des prévisions plus légères que prévu pour le trimestre en cours. Sinon, Shopify a dépassé les attentes en termes de haut et de bas.

Groupe Zillow – Les actions ont augmenté de plus de 2% après que Zillow Group ait dépassé les attentes en matière de bénéfices et de ventes. Zillow a annoncé un bénéfice ajusté de 21 cents par action sur des revenus de 435 millions de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendaient à un bénéfice de 7 cents par action sur des revenus de 415 millions de dollars.

Bière de Boston – Les actions ont chuté de plus de 10% après que la société brassicole derrière Samuel Adams a publié les résultats de son dernier trimestre. Dave Burwick, PDG de Boston Beer a dit la croissance des revenus a été “forte”, mais les marges sont tombées en deçà des attentes de l’entreprise. Burwick a ajouté que Twisted Tea connaît une croissance à deux chiffres, tandis que le hard seltzer est en déclin. “Nous avons de nouvelles initiatives en place pour améliorer les tendances de Truly share et adapter notre structure de coûts à l’environnement de volume actuel, ce qui, selon nous, conduira à un succès à long terme”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Synopsis – Les actions ont baissé de plus de 4% après que Synopsys a annoncé des prévisions plus faibles que prévu pour son deuxième trimestre fiscal. La société de conception de silicium a dépassé les attentes en matière de bénéfices au premier trimestre, mais les revenus ont été conformes aux attentes.