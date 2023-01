Roku craque 70 millions de comptes actifs

Roku a dépassé les 70 millions d’utilisateurs actifs, a annoncé jeudi la plateforme de streaming. Il a atteint le jalon peu de temps après la fin de 2022, au cours de laquelle les utilisateurs de Roku ont diffusé 87,4 milliards d’heures de contenu sur la plate-forme. Il s’agit d’une augmentation de 19 % par rapport à 2021 et du plus grand nombre d’heures diffusées sur n’importe quelle plateforme au Canada, aux États-Unis et au Mexique, a indiqué la société.



Pour la toute première fois dans certaines parties de 2022, les gens passent plus de temps à regarder la télévision en streaming qu’ils ne le regardaient sur le câble.

En 2022, Roku a sorti son premier film original (Bizarre : l’histoire d’Al Yankovic) et a présenté des émissions de télévision originales. À CES 2023la société a lancé son premier téléviseur de marque Roku.

La version ne prétendait pas que Roku avait les utilisateurs les plus actifs, une distinction qui revient presque certainement à FireTV d’Amazonqui a signalé pour la dernière fois 50 millions d’utilisateurs actifs en 2020.

Le rapport complet de Roku sur les utilisateurs actifs et les heures de diffusion doit être publié en février.