Roku réveillé ce lundi prêt pour le boeuf, et honnêtement, je suis là pour ça. Ce matin, la célèbre société de diffusion en continu a envoyé aux clients un e-mail dénonçant directement Google, l’accusant de «exigences déloyales et anticoncurrentielles», conçu pour manipuler les résultats de recherche des utilisateurs et collecter des données sur les utilisateurs. Au cas où l’un d’entre vous vit sous un rocher, c’est le mode de fonctionnement de Google, alors disons que nous ne sommes pas exactement ébranlés par ces affirmations.

Tout cela découle apparemment des négociations de Google avec Roku pour maintenir YouTube TV sur la plate-forme, et comme Roku accorde une très grande importance à ses utilisateurs, les clients de Roku pourraient bientôt perdre leur accès à YouTube TV si Google ne modifie pas leurs exigences.

Voici le message complet dirigé vers les boîtes de réception des utilisateurs de Roku.

Nous vous envoyons cet e-mail pour vous informer de la possibilité que Google vous prive d’accéder à la chaîne YouTube TV sur Roku. Les négociations récentes avec Google pour diffuser YouTube TV ont échoué car Roku ne peut pas accepter les conditions abusives de Google, car nous pensons qu’elles pourraient nuire à nos utilisateurs. Assurer une excellente expérience de streaming à une valeur exceptionnelle est au cœur de notre activité. Nous défendrons toujours nos utilisateurs, c’est pourquoi nous ne pouvons pas accepter les exigences injustes et anticoncurrentielles de Google pour manipuler vos résultats de recherche, avoir un impact sur l’utilisation de vos données et, en fin de compte, vous coûter plus cher. Bien que nous soyons profondément déçus par la décision de Google d’utiliser son pouvoir de monopole pour essayer d’imposer des conditions qui nuiront directement aux streamers, nous restons déterminés à conclure un accord avec Google qui préserve votre accès à YouTube TV, protège vos données et garantit des règles du jeu équitables. pour que les entreprises soient compétitives. Nous vous encourageons à contacter Google et à les exhorter à conclure un accord pour continuer à proposer YouTube TV sur Roku et à suivre les pratiques standard du secteur en s’engageant à ne pas exiger l’accès à des données de recherche sensibles ou à manipuler vos résultats de recherche.

Ceci, évidemment, est malheureux à entendre. De nombreuses personnes prennent la décision consciente d’utiliser les services Google, connaissant leurs données, leur historique de localisation et tout le reste est collecté et utilisé contre eux pour leur vendre des choses. C’est l’activité de Google et c’est très rentable pour eux. Cependant, Roku n’a utilisé que quelques mots de combat majeurs, il sera donc intéressant de voir si Google applaudit. Nous doutons qu’ils le feront, mais ce serait certainement génial.

Malheureusement, lorsque des entreprises comme ces entreprises se battent, ce sont les utilisateurs qui en souffrent. Nous vous tiendrons au courant à ce sujet.

