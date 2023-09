Roku annonce Roku Express 4K avec le pack Voice Remote Pro

Roku lance un nouveau pack exclusif, le Roku Express 4K avec Voice Remote Pro, a annoncé mardi la société de streaming dans un communiqué de presse.

Le pack est actuellement en précommande sur Amazon et coûte 50 $ aux États-Unis. Son prix est un peu plus élevé que les 40 $ Roku Express 4K Plus produit fourni avec la télécommande vocale standard, qui est le choix 2023 de CNET pour le meilleur appareil de streaming. Au lieu de cela, ce package comprend le Roku Voice Remote Pro, plus élégant.

La Voice Remote Pro, qui a fait ses débuts en 2021, comprend une batterie rechargeable, une prise casque et la possibilité de donner certaines commandes en mains libres à l’aide de votre voix, comme « trouver ma télécommande ». Et contrairement à la télécommande vocale de base Roku, le modèle Pro est équipé de la fonction d’écoute privée. Vous pouvez connecter vos écouteurs et écouter votre téléviseur sans perturber la maison. Il est compatible avec tous les modèles de téléviseurs Roku, lecteurs de streaming et appareils audio, selon Roku.

Couplée au lecteur de streaming, la télécommande vous permet de diffuser en toute transparence du contenu HD et 4K, a déclaré Roku. Le pack Roku Express 4K avec Voice Remote Pro sera disponible le 4 octobre.

La sortie de Roku rejoint une arène bondée de baisses d’appareils de streaming à un prix comparativement inférieur. Les nouveaux Fire TV Stick 4K à 50 $ d’Amazon et Fire TV Stick 4K Max à 60 $ ont été dévoilés par la société la semaine dernière. Si vous souhaitez obtenir votre premier appareil de streaming ou une mise à niveau, consultez nos meilleurs choix et favoris de Roku.