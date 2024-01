Roki Sasaki re-signe avec Lotte Marines de NPB et discute de l’avenir

Droitier Roki Sasaki a re-signé aujourd’hui avec les Lotte Marines du Nippon Professional Baseball du Japon pour un contrat d’un an, selon Stephen Wade de l’Associated Press.

L’accord met fin aux rumeurs qui ont filtré plus tôt dans l’intersaison selon lesquelles Sasaski tenterait de passer de la NPB à la MLB cet hiver. Un tel arrangement aurait été inhabituel pour un joueur japonais souhaitant poursuivre sa carrière aux États-Unis. Les règles d’affichage de la MLB stipulent que les joueurs doivent avoir au moins 25 ans et avoir joué au moins six saisons professionnelles avant de pouvoir signer avec un club de grande ligue pour autre chose qu’un contrat de ligue mineure.

Certains joueurs (notamment Shohei Ohtani) font le saut avant ces critères, même si, ce faisant, ils limitent leurs propres revenus immédiats à ce que les clubs peuvent leur offrir à partir de leur pool de bonus international. Ces pools vont de 4 144 000 $ à 6 366 900 $ pour la période de signature de cette année, et il est peu probable qu’une équipe veuille ou puisse engager l’intégralité de son pool sur un seul joueur. Ohtani, par exemple, a reçu un bonus de seulement 2,3 millions de dollars lors de sa première signature avec les Angels avant la saison 2018.

Compte tenu du talent de Sasaki, il ne fait aucun doute qu’il serait capable de commander bien plus que cela s’il procédait normalement dans le système de publication. Yoshinobu Yamamoto a signé le contrat d’agent libre le plus riche pour un lanceur de l’histoire de la MLB plus tôt cet hiver, et il est possible que Sasaki puisse chercher à rivaliser avec cette somme grâce au système de publication étant donné sa carrière de 2,00 ERA et son taux de retrait de 34,4% en 46 départs de la NPB. Sasaski associe une balle rapide qui touche à trois chiffres avec une balle de fourche qui lui a permis de dominer la Classique mondiale de baseball et de devenir le jeune joueur de l’histoire de la NPB à lancer un match parfait tout en établissant un record de la NPB pour les retraits au bâton en un seul départ avec 19.

Selon un rapport de Actualités Kyodo, Sasaki n’a pas caché ses aspirations en MLB lors d’une récente conférence de presse. Le phénomène aurait déclaré qu’il souhaitait jouer dans les majors “à l’avenir”, qu’il communiquait ce sentiment à Lotte chaque année et que le club comprenait ses objectifs. Le rapport comprend également les commentaires d’un cadre des Marines, Naoki Matsumoto. Matsumoto a indiqué qu’il n’y avait aucune vérité dans les rumeurs de discorde entre Sasaki et le club concernant les projets futurs du droitier et que le désir de Sasaki de jouer dans les majors était connu du club avant la campagne 2023.

Wade note que certains rapports en provenance du Japon indiquent que Sasaki a négocié la possibilité de partir pour les majors avant la date habituelle d’affectation, peut-être même dès la prochaine intersaison. Cela étant dit, cependant, ni Sasaki ni les Marines n’ont donné d’indice quant au calendrier du passage du droitier dans la cour des grands. Interrogé sur le calendrier de son déménagement aux États-Unis dans la presse susmentionnée, Sasaki s’est opposé à se concentrer sur la prochaine campagne 2024. Que cette décision intervienne finalement lors de la prochaine intersaison ou dans le futur, Sasaki a montré le potentiel de devenir un bras révolutionnaire pour n’importe quel club et deviendrait instantanément l’un des agents libres les plus attrayants de la classe qu’il rejoint.