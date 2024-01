Rōki Sasaki prévoit de lancer en MLB, sans dire quand il sautera

TOKYO — Le lanceur Rōki Sasaki est la prochaine grande nouveauté du baseball japonais. On ne sait tout simplement pas quand il atteindra la Major League Baseball.

Il a signé cette semaine un contrat d’un an avec les Lotte Marines de la Ligue japonaise du Pacifique et a clairement indiqué où il souhaitait finalement atterrir.

“J’ai le désir de jouer dans les ligues majeures américaines à l’avenir”, a déclaré Sasaki lors d’une conférence de presse samedi, selon l’agence de presse Kyodo. “Je communique chaque année. Je pense que le club le comprend aussi.”

Sasaki, 22 ans, a vu Shohei Ohtani signer le mois dernier un contrat record de 700 millions de dollars sur 10 ans avec les Dodgers de Los Angeles. Quelques jours plus tard, le lanceur japonais Yoshinobu Yamamoto a conclu un contrat de 325 millions de dollars sur 12 ans avec les Dodgers. Beaucoup disent que Sasaki est un meilleur espoir que Yamamoto.

Le lanceur japonais Rōki Sasaki envisage de rejoindre la MLB, mais le joueur de 22 ans ne dit pas quand cela se produira. Getty Images

Sasaki pourrait décrocher un autre contrat incroyable, mais il coûterait relativement peu à une équipe de la MLB s’il signait avant l’âge de 25 ans.

Lorsqu’on lui a demandé quand il jouerait en MLB, Kyodo a répondu que Sasaki avait très peu répondu : “Je pense qu’il est important de bien jouer dans la saison qui est juste devant moi.”

Les joueurs japonais ont besoin de neuf ans de service dans leurs ligues majeures pour devenir agents libres. Ils peuvent déménager aux États-Unis plus tôt en vertu d’un accord entre Nippon Professional Baseball et MLB qui a établi un système de publication en vertu duquel un club japonais met un joueur à disposition pour les enchères et reçoit des frais de libération : 20 % des premiers 25 millions de dollars d’une ligue majeure. contrat, 17,5 % des 25 millions de dollars suivants et 15 % de tout montant supérieur à 50 millions de dollars.

Cependant, un joueur de moins de 25 ans qui n’a pas atteint six ans de service dans une ligue majeure étrangère est soumis aux bonus de signature internationaux amateurs de la MLB, qui fixent un plafond strict et limiteraient initialement Sasaki à un contrat de ligue mineure. Chaque équipe a reçu entre 4 652 200 $ et 7 114 800 $ pour la période du 15 janvier au 15 décembre de cette année, bien que les clubs puissent échanger des allocations. Ce système a permis aux Angels de Los Angeles de signer Ohtani avant la saison 2018 pour 2 315 000 $.

Des rapports au Japon suggèrent que Sasaki, le plus jeune lanceur à avoir réalisé un match parfait au Japon, pourrait avoir une disposition dans son contrat qui obligerait Lotte à le poster à sa demande, peut-être après cette saison. Les informations n’ont pas été confirmées par Lotte.

La période de publication annuelle s’étend du 1er novembre au 15 décembre et les équipes de la MLB disposent d’une fenêtre de 45 jours pour parvenir à un accord. Cela signifie qu’une publication tardive pourrait permettre à une équipe d’utiliser son bonus pour 2025.

La saison dernière au Japon, Sasaki a subi une blessure musculaire oblique qui l’a limité à 15 matchs et 91 manches. Il a aidé le Japon à remporter la Classique mondiale de baseball l’année dernière.

Sasaki a lancé un match parfait le 10 avril 2022 contre les Orix Buffaloes et a retiré 19 à 13 prises de suite à un moment donné. Lors du prochain départ, le 17 avril, il a lancé huit manches parfaites contre les Nippon-Ham Fighters avant d’être retiré pour des raisons de prudence. Il a réalisé 14 retraits au bâton lors de cette sortie, dont un retrait sur des prises en huitième et une balle rapide de 101 mph. .