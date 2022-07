Roki Sasaki, après s’être assis sur Koshien, a un jeu parfait et l’attention du Japon

Commentez cette histoire Commentaire

TOKYO — Toute la préfecture d’Iwate comptait sur Roki Sasaki il y a trois ans. Sasaki, alors âgé de 17 ans, avait battu le record du lycée de Shohei Ohtani en lançant une balle rapide à 101 mph et devait mener Ofunato High à son premier tir en 35 ans lors de la compétition à Koshien, le tournoi annuel du lycée considéré comme l’un des sports les plus sacrés du Japon. événements.

C’est alors que l’entraîneur Yohei Kokubo a fait l’impensable : il l’a mis au banc.

Kokubo s’inquiétait du stress que le lancer dur faisait peser sur le corps en développement de Sasaki, mais sa décision était en contradiction avec la culture d’entraînement de baseball pour adolescents notoirement brutale et gagnante à tout prix du pays. Après qu’Ofunato ait perdu dans un qualificatif de Koshien sans Sasaki, les fans ont inondé l’école d’appels téléphoniques en colère.

Trois ans plus tard, Sasaki semble à nouveau prêt à suivre Ohtani, la star des Los Angeles Angels, attirant l’attention des dépisteurs de la Major League Baseball comme potentiellement la prochaine grande chose. En avril, Sasaki a lancé le premier match parfait dans les ligues majeures japonaises en 28 ans, devenant ainsi le plus jeune à le faire. Le match suivant, il a enchaîné avec huit autres manches parfaites avant d’être retiré. Le droitier de 20 ans avec une balle rapide à 100 mph et un séparateur déroutant a catapulté dans une sensation mondiale – et a déclenché un débat au Japon sur la façon dont le pays nourrit ses futures superstars.

“Je peux sentir l’intérêt des gens, pour lequel je suis vraiment reconnaissant et je me sens absolument honoré”, a déclaré Sasaki dans une interview écrite avec le Washington Post le mois dernier. “L’un de mes objectifs est de jouer jusqu’à mes 40 ans. J’espère pouvoir continuer à jouer avec succès non seulement cette année mais sur une longue période pour ceux qui m’entourent, et aussi prouver que les décisions et les considérations prises pour moi étaient les bonnes décisions.

Né à Iwate, l’une des régions les plus durement touchées par la triple catastrophe de mars 2011 qui a dévasté le Japon, Sasaki avait 9 ans lorsqu’il a perdu son père et ses grands-parents dans le tsunami qui a résulté d’un tremblement de terre massif et déclenché une fusion nucléaire. Après que leur maison ait été emportée, Sasaki, sa mère et ses frères et sœurs ont été transférés de Rikuzentakata dans une maison temporaire à environ 12 miles au nord à Ofunato, où ils ont vécu jusqu’en 2017.

“Onze ans se sont écoulés, mais les difficultés et la tristesse que j’ai ressenties à l’époque n’ont toujours pas disparu”, a déclaré Sasaki lors d’une conférence de presse à l’occasion du 11e anniversaire de la tragédie. “Et c’est grâce au soutien de tous que j’ai pu me concentrer sur le baseball dans ces circonstances. … Ne prenez pas pour acquis ce qui est devant vous et les personnes importantes de votre vie.

C’était sur un terrain de fortune à Ofunato Middle School, qui était un refuge d’urgence pour les victimes du tsunami, où Sasaki a trouvé joie et inspiration dans le baseball. Les conditions d’entraînement n’étaient pas idéales, avec un espace limité pour s’entraîner car des logements temporaires bordaient l’enceinte de l’école.

Néanmoins, Sasaki a été ému par le baseball, en particulier par Masahiro Tanaka des Rakuten Eagles, de sa région natale de Tohoku. Il se souvient avoir vu Tanaka clôturer le match gagnant en 2013 pour le premier et unique championnat de la série japonaise de l’équipe, consolidant le statut de Tanaka en tant que lanceur n ° 1 du Japon. Tanaka est ensuite parti jouer pour les Yankees de New York.

“Maintenant que je suis moi-même devenu joueur professionnel, j’espère que moi aussi je pourrai apporter tant de joie et d’espoir aux enfants”, a déclaré Sasaki à The Post.

En 2019, il a été repêché au premier tour du Nippon Professional Baseball pour jouer pour les Chiba Lotte Marines. Alors que Sasaki a déjà attiré l’attention de la MLB, il fait face à des restrictions d’affectation internationales compliquées s’il quitte la ligue japonaise avant ses 25 ans.

Les Marines ont écarté Sasaki en 2020 pour renforcer ses forces. Il a fait ses débuts le 16 mai 2021 et ce 10 avril, il est devenu le 16e lanceur de l’histoire du baseball japonais à lancer un match parfait, 28 ans après Hiromi Makihara en 1994. Le 17 avril, Sasaki a enchaîné avec huit manches parfaites.

Il est maintenant surnommé le “Monstre de l’ère Reiwa”, le plaçant à égalité avec Daisuke Matsuzaka, le “Monstre de l’ère Heisei”, qui a lancé pour les Red Sox de Boston et les Mets de New York avant de retourner au Japon et prendre sa retraite en 2021. Cet été, Sasaki a été classé premier par les fans lors du vote des étoiles de la NPB.

“C’était au-delà de ce que j’imaginais. J’étais vraiment abasourdi », Matsuzaka a dit après que les deux se soient rencontrés en février, complimentant le contrôle de Sasaki sur sa balle rapide.

Ses premières réalisations ont souligné les efforts visant à remanier la culture d’entraînement de baseball notoirement brutale des adolescents au Japon, avec des entraînements quotidiens de plusieurs heures dans le but de jouer au Koshien d’été.

Le baseball est extrêmement populaire au Japon, et Koshien, un tournoi annuel nommé d’après le stade où il se déroule, est un événement vénéré. Depuis Koshien commencé en 1915, 21 ans avant le premier match de baseball professionnel du Japon, il n’a été annulé que pour la Seconde Guerre mondiale et, en 2020, à cause de la pandémie de coronavirus. C’est une tradition pour ceux qui ne réussissent pas le tournoi à élimination directe de gratter la terre du terrain dans un sac, souvent en larmes, comme souvenir pour se souvenir d’avoir joué là-bas.

Lors du tournoi de préfecture 2019, Ofunato High n’était qu’à un match de la chance tant convoitée de jouer à Koshien. Sasaki avait lancé 435 lancers dans les huit jours précédant le match. Il voulait jouer dans le dernier match de la finale préfectorale, mais Kokubo a décidé de ne pas jouer Sasaki dans deux matchs consécutifs pour éviter les blessures. Sasaki avait lancé 129 lancers la veille.

Ofunato High a perdu, 12-2, contre Hanamaki Higashi High, qui représentait la préfecture d’Iwate dans le Koshien de cette année-là.

Malgré son impopularité auprès des fans locaux, la décision a aidé Sasaki à préserver sa force, lui permettant de devenir plus fort et de mieux contrôler son corps de 6 pieds 3 pouces, selon les experts. Des enquêtes menées par la Fédération de baseball du Japon et des médecins du sport japonais ont révélé que 60 à 70 % des jeunes joueurs de baseball au Japon souffrent de douleurs et de blessures, en particulier aux épaules ou aux coudes, et que les blessures sont pires pour les lanceurs.

La répétition est particulièrement problématique pour les jeunes lanceurs puissants comme Sasaki, a déclaré Takashi Kawamura, professeur agrégé de sciences de la santé et du sport à l’Université de Tsukuba et expert en biomécanique du baseball et de l’entraînement. Il a déclaré que bien que le bilan physique des jeunes athlètes soit davantage reconnu, il reste rare que les entraîneurs sacrifient une chance de gagner pour la santé d’un seul joueur.

“La mentalité et la culture de longue date axées sur la victoire sont toujours intactes, en particulier en plaçant Koshien comme objectif ultime, sans envisager une carrière à long terme au-delà de cela”, a déclaré Kawamura, qui a encadré Kokubo. “Qu’ils deviennent professionnels ou non, le baseball ne devrait pas s’arrêter au collège ou au lycée, mais devrait être joué de manière à pouvoir être apprécié pendant longtemps. J’espère donc que cette mentalité continuera à se répandre et à être mise en pratique.

Les experts disent que même si cela peut prendre beaucoup de temps, des changements pourraient être à venir pour la culture du baseball des jeunes au Japon. Il est à noter que malgré le contrecoup de 2019, la décision de Kokubo est maintenant acceptée – ce qui peut signaler le potentiel d’acceptation par le public de voies alternatives vers la gloire, a déclaré Jim Allen, un écrivain de longue date sur le baseball au Japon.

“Le Japon change suffisamment pour que [Sasaki] le faire différemment – ​​quatre ans après sa dernière année de lycée, quand c’était un scandale national – est maintenant accepté comme une partie du paysage », a déclaré Allen. “Pour moi, c’est vraiment le sens, qu’il symbolise le changement.”

Sasaki est le produit d’une nouvelle voie que ses entraîneurs ont tracée en dehors du système, a déclaré Allen, et pourrait inspirer d’autres entraîneurs et parents à les imiter.