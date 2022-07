Rok Key: le terme «Bazball» dévalue les réalisations de l’équipe de test d’Angleterre sous Ben Stokes et Brendon McCullum | Nouvelles du cricket

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le nouveau directeur général du cricket masculin en Angleterre, Rob Key, revient sur les changements au sein de la structure anglaise et sur le début qu’il a fait dans son nouveau travail

Rob Key, le nouveau directeur général du cricket masculin en Angleterre, a admis que la rapidité du revirement de fortune de l’équipe de test l’avait pris par surprise.

L’Angleterre, sous la nouvelle équipe de direction du capitaine Ben Stokes et de l’entraîneur-chef Brendon McCullum, a décroché quatre victoires de test sur quatre cet été – poursuivant des objectifs de quatrième manche de plus de 275 dans chacune de ces victoires – après n’avoir remporté qu’une seule des leurs 17 matchs précédents.

Le cricket exaltant et agressif dans lequel ils ont remporté ces victoires a conduit à la création du terme “Bazball” en hommage au nouvel entraîneur-chef de l’Angleterre, bien que ce ne soit pas un terme que Key apprécie particulièrement.

“Je ne suis pas fou de ‘Bazball'”, a déclaré Key Sports du ciel lors de la deuxième victoire internationale d’une journée de l’Angleterre contre l’Inde à Lord’s.

“Ce n’est pas notre terme et ça dévalorise un peu ce que ces gars-là ont fait, et ces deux-là [Stokes and McCullum] en particulier.

“Il ne s’agit pas d’aller là-bas et de simplement chercher à jouer des coups. Je ne pense pas que Joe Root soit allé là-bas et ait juste cherché à jouer des coups. Ils ont également absorbé la pression.

“Cela ne signifie pas que vous ne pouvez jouer dans l’équipe Test que si vous êtes quelqu’un qui va jouer un coup de balle. Ce n’est pas de cela qu’il s’agit.”.

Key a ajouté: “La façon dont la série Test s’est déroulée était vraiment agréable. Je n’aurais jamais pensé que ça se passerait comme ça, vous avez juste votre point de vue sur la façon dont vous voulez faire les choses et les personnes que vous voulez faire venir, comme Brendon [McCullum] évidemment.

“J’ai adoré la façon dont ils s’y sont pris. J’ai adoré le fait que cela semblait captiver l’imagination du public. Cela ne faisait pas partie du plan, mais Stokes et McCullum ont réussi à le faire.

“Et la façon dont les gars ont joué, ils ont tiré le meilleur parti de tant de ces gars.”

Réfléchissant à l’impact qu’il a eu dans le rôle depuis sa nomination en avril, Key a déclaré qu’il était crucial de faire les bonnes nominations pour diriger les équipes de test et de balle blanche.

Il a déclaré: “J’avais le choix, où vous pouviez avoir quelqu’un qui allait être un chef de file dur, vraiment dur avec les joueurs, ou quelqu’un qui allait essayer de les libérer et les amener à s’exprimer et à atteindre leur plein potentiel. potentiel en le faisant de cette façon. C’est ce que Brendon a fait.

“Tu l’as dit [to Nasser]l’Angleterre a quatre de nos meilleurs joueurs de cricket, et certains des joueurs les plus talentueux que nous ayons jamais eus, vous ne pouvez pas me dire qu’ils ne peuvent pas être une bonne équipe.

“Nous vivons dans cette culture en Angleterre où c’est comme, ‘faites attention à ceci, vous ne pouvez pas faire cela’ et cela crée un monde dans le cricket anglais où vous ne pouvez pas faire des choses – ‘vous ne pouvez pas conduire en montant ‘ – alors qu’ils se concentrent sur ce que vous pouvez faire.

“Et puis c’était, ‘eh bien, tu ne peux pas faire ça contre l’Inde, tu ne peux pas jouer de cette façon contre l’Inde… ou l’Australie’.

“D’accord, c’est peut-être le cas, mais vivons pour l’instant, jouons du mieux que nous pouvons et faisons face à ce qui nous attend.”

L’équipe de test d’Angleterre est la prochaine en action contre l’Afrique du Sud dans une série de trois tests à partir du 17 août à Lord’s.