Marcos Rojo a découvert que sa carrière à Manchester United était terminée sur les réseaux sociaux après avoir lu que son contrat ne serait pas prolongé, ont déclaré des sources à ESPN.

Rojo attendait toujours d’entendre les responsables de United savoir s’ils accepteraient de prolonger son accord de 12 mois supplémentaires jusqu’en 2022 lorsque le manager Ole Gunnar Solskjaer a annoncé lors d’une conférence de presse en janvier que le club avait décidé d’autoriser les 30 ans. -old pour partir.

Le défenseur a mis fin mardi à son séjour de six ans et demi à Old Trafford après avoir signé un accord permanent avec Boca Juniors.

United a déclaré dans un communiqué annonçant son départ qu’ils avaient reçu des « frais non divulgués » pour Rojo, signés par Louis van Gaal, pour 16 millions de livres sterling en 2014, mais des sources ont déclaré à ESPN que son contrat avait été résilié par consentement mutuel avant de signer pour Boca en tant qu’agent libre.

United a remis à l’international argentin un contrat de trois ans – avec l’option d’une autre année – en mars 2018, mais après avoir signé l’accord, l’ancien homme du Sporting Club n’a commencé que 12 matchs pour le club. Il repart après avoir disputé 122 apparitions, notamment en finale de la FA Cup 2016 et en finale de la Coupe de la Ligue 2017.

Pendant ce temps, Solskjaer a récompensé ses joueurs pour leur raclée 9-0 contre Southampton avec un jour de congé supplémentaire.

L’équipe United devait commencer mercredi les préparatifs de la visite d’Everton à Old Trafford samedi, mais le Norvégien a plutôt demandé à ses joueurs de passer la journée à la maison après avoir été tellement impressionné par leur performance en égalant la plus grande victoire de la Premier League.

Le club marquera samedi le 63e anniversaire de la catastrophe aérienne de Munich. Un service de fans aura lieu en ligne et United demande aux supporters d’éviter de se rendre au stade pour présenter leurs respects conformément aux protocoles relatifs aux coronavirus.