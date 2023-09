Roisin Murphy a été réduit au silence. Était-ce pour ne pas avoir chanté sur l’air de la BBC ?

MAINTENANT, voici une coïncidence.

La chanteuse irlandaise Roisin Murphy vient de voir cinq heures de ses chansons annulées par la BBC dans des délais très brefs.

Juste après, elle a fait quelques commentaires tout à fait sensés sur les médicaments bloquant la puberté. Des commentaires que je soupçonne que la majorité des Britanniques soutiendraient fortement.

Bien sûr, lorsqu’elle a fait connaître son point de vue, le lobby trans est devenu fou.

Les militants, dont certains sont plus fous que des chauves-souris sous méthamphétamine, ont exigé qu’elle soit immédiatement bannie de partout. Et ils crient si fort que les organisateurs de concerts et les maisons de disques ont tendance à les écouter.

Tout le monde est terrifié à l’idée de se retrouver du mauvais côté de ces cinglés hystériques réveillés.

Y compris, semble-t-il, la BBC.

Roisin devait demander à la chaîne 6 Music de la société de consacrer cinq heures à ses chansons et à ses influences dans le cadre de leur collection d’artistes.

Et maintenant, tout à coup, il a été retiré. Elle a été remplacée par quelqu’un appelé Little Simz.

La BBC a nié avoir censuré un musicien pour des raisons politiques. Il a publié une déclaration disant : « Les collections d’artistes de nos archives sont régulièrement en rotation et changent fréquemment pour refléter les initiatives à l’échelle de la station au fur et à mesure qu’elles sont confirmées.

« Little Simz devait refléter la programmation de 6 Music’s Way With Words, qui célèbre la poésie, le rap et la création orale, et sera diffusée la semaine suivante, à l’occasion de la Journée nationale de la poésie.

« Il n’y avait aucune autre raison pour ce changement. Roisin Murphy a récemment été jouée sur 6 Music et sa collection d’artistes reste en rotation.

Oh ouais? Vraiment? Je pense que c’est ce que nous, dans le secteur, appelons une tarte au porc. Un pur mensonge.

Pour commencer, la Journée nationale de la poésie n’a PAS lieu la semaine prochaine – c’est en octobre. Cela n’a donc aucun rapport, n’est-ce pas ?

Et ils ont tardé à donner leur explication ridicule.

Mais alors, nous sommes déjà venus ici, n’est-ce pas ?

En 2020, la BBC a décidé que personne ne serait autorisé à chanter Rule Britannia ou Land Of Hope And Glory lors de la Last Night Of The Proms.

Hideusement réveillé

La BBC a toujours détesté une telle démonstration de patriotisme.

À l’époque, ils ont nié que cela ait quelque chose à voir avec le fait qu’ils étaient horriblement réveillés.

Au début, ils ont essayé – de manière impardonnable – de rejeter la faute sur la chef d’orchestre plutôt charmante et talentueuse, la Finlandaise Dalia Stasevska.

Ils ont laissé entendre qu’elle n’était pas satisfaite du chauvinisme de tous ces chants.

La pauvre femme fut obligée de nier catégoriquement avoir dit une telle chose.

Ensuite, la BBC a blâmé Covid.

Il disait qu’il ne pouvait pas y avoir de chant parce que tout le monde pourrait mourir du virus.

C’était bien sûr des bals.

Et dès qu’un nouveau directeur général, Tim Davie, est arrivé, les bals de fin d’année ont repris, avec des chants et tout.

C’était donc un tissu de mensonges.

Et c’est ce que je soupçonne qu’il s’est produit à cette occasion.

Si c’est le cas, alors c’est le cas de la BBC qui discrimine une artiste simplement parce que, en tant qu’institution, elle n’est pas d’accord avec ses opinions.

Même si ses opinions sont parfaitement modérées, elle s’oppose simplement à ce que les enfants reçoivent des drogues dangereuses qui changent leur vie.

Voyons donc si les cinq heures programmées de Roisin Murphy seront effectivement reprises très prochainement.

Et si ce n’est pas le cas, elle devrait les poursuivre en justice pour discrimination politique.

C’est du wahey écossais pour le pauvre Harry

C’était plutôt agréable de voir les Jocks mis à leur place à Hampden Park. Ils s’en soucient vraiment, vraiment, n’est-ce pas ?

Pour l’Angleterre, ce n’est qu’un match comme les autres : nos véritables rivalités se situent entre l’Allemagne et l’Argentine.

J’ai apprécié que les supporters écossais rient à chaque fois qu’Harry Maguire recevait le ballon, remarquez.

Et à vrai dire, ils ont raison, n’est-ce pas ?

Y a-t-il jamais eu, dans la longue histoire de la musique pop, un single plus vraiment irritant que Tension, de Kylie Minogue ?

Oui, j’inclus tous ces trucs des Vengaboys, Vanilla Ice et Ed Sheeran.

J’inclus même Cotton Eye Joe.

Pour l’amour de Dieu, que quelqu’un touche cette foutue femme et qu’on en finisse.

Quelle charge de feuilles

La semaine dernière, un journal rival a publié des informations vitales et fascinantes.

Il s’agissait de la question importante de savoir comment s’essuyer les fesses. Il s’agit probablement de la première d’une série de fonctionnalités qui apprennent à leurs lecteurs obscurs à maîtriser les tâches quotidiennes essentielles.

Bientôt disponible : Comment respirer, comment boire un verre d’eau et comment mâcher du chewing-gum et marcher en même temps.

L’article rassemblait les conseils de scientifiques ainsi que de fabricants de papier toilette sur la bonne direction d’essuyage. Et le nombre requis de feuilles de papier nécessaires.

Il a également rapporté une statistique étrange, suggérant que 65 pour cent des personnes ont effectué cette action assis.

Que faisaient les autres ? Le poirier ?

J’espère que quelqu’un nettoie les plafonds.

CHAQUE fois qu’un chien américain XL Bully mutile quelqu’un à mort, les apologistes se manifestent.

« Ce n’est pas le chien, ce sont les propriétaires », disent-ils. C’est de la foutaise et ça a toujours été de la foutaise.

L’American XL Bully est un pitbull terrier qui a été élevé pour être violent. Vous pouvez lui apprendre à marcher, à marcher au pied, à s’asseoir et à mendier aussi longtemps que vous le souhaitez.

Mais c’est toujours dans sa nature et son physique de se battre.

Suella Braverman a raison de demander son interdiction.

Paria effrayant

COMME c’est agréable de voir ces deux grands dirigeants mondiaux, Kim Jong Un et Vladimir Poutine, poser ensemble pour des photos. Les frères Chuckle nucléaires.

Le Soleil l’appelait l’Axe du Mal. Mais l’Axe de Totalement Mental ferait tout aussi bien l’affaire.

Ce qui est inquiétant, c’est que ces deux dirigeants ne sont PAS des parias.

De plus en plus de gens vivent dans des pays qui soit soutiennent l’invasion russe de l’Ukraine, soit n’en ont rien à faire – la Chine, la Russie, l’Inde, l’Iran et la majeure partie de l’Afrique.

L’Occident est envié et détesté dans une égale mesure.

Les commerces abandonnés

LA vraie raison pour laquelle il y a une épidémie de vols à l’étalage n’est pas due à la police.

OK, ce serait bien s’ils se présentaient et montraient un peu d’intérêt pour leur travail.

Mais le problème, c’est un état d’esprit – un état d’esprit de gauche.

C’est l’hypothèse naïve et stupide selon laquelle le vol à l’étalage n’est pas vraiment un crime « à proprement parler ».

Et que ceux qui le font sont irréprochables.

Parce qu’ils sont désespérément pauvres. Et ont été détruits par le méchant système capitaliste.

Et tout le monde a le droit de manger, n’est-ce pas ? Et le droit à une jolie paire de baskets et à une télévision grand écran.

C’est un état d’esprit vraiment insensé et très préjudiciable.

Et jusqu’à ce que nous nous en débarrassions, nos villes ressembleront de plus en plus aux bidonvilles criminels des grandes villes américaines, où règne le même état d’esprit.

Une NOUVELLE enquête suggère que les anciens termes d’adresse sont en train de disparaître.

Les gens ne disent plus « Cher Rod » au début d’un e-mail ou d’un SMS. Ils ne disent pas non plus « Cordialement » à la fin. C’est très triste.

Et décourageant de recevoir des SMS qui disent simplement « OMG u totl tsser – wtf ? Surtout si cela vient de l’archevêque de Cantorbéry.

Douleurs du travail

LE candidat travailliste local était présent à notre émission de village le week-end dernier.

Je lui ai parlé un peu. Il avait l’air d’être un type bien, très sensé.

Le parti avait un stand où vous pouviez placer des étoiles colorées sur une affiche des politiques travaillistes que vous aimiez.

Nulle part sur l’affiche il n’était écrit : « nous allons donner beaucoup plus de pouvoir à Mick Lynch et aux syndicats. Parce que nous estimons qu’ils n’ont pas encore causé suffisamment de perturbations.»

Mais cela semble être le plan d’Angela Rayner.

Le VRAI Parti travailliste va-t-il s’avancer ?