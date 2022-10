Roi Charles III : Un changement d’état d’esprit climatique ? Pas si vite, dit un expert royal

Bien que notre tout nouveau King Charles n’occupe le poste que depuis quelques jours, il semble que, contrairement à sa vie précédente, il prenne les choses un peu plus prudemment qu’auparavant. Ce n’est pas seulement dans son nouveau rôle, mais sa réponse plus mesurée aux choses où auparavant il a peut-être parlé ouvertement et prend maintenant ce moment vital pour vérifier avec ses courtisans très respectés autour de lui sur les questions d’État. De plus, bien sûr, l’héritage que sa très respectée défunte mère, la reine Elizabeth II, de 70 ans sur le vrai trône aurait fait.

Elle lui a bien appris, c’est sûr, mais l’histoire de son changement d’avis sur la participation à une conférence des Nations Unies sur le climat est intrigante à bien des égards, car cette cause particulière est si proche du cœur du roi que même aussi récemment qu’en juillet cette année, le prince Charles de l’époque portait le flambeau du changement climatique.

Cependant, il n’est pas seul et son fils aîné et son fils cadet, le prince Harry non royal, ont tous exprimé en public leurs réflexions personnelles sur le climat et ce qui se passera à l’avenir.

Ce n’est que l’année dernière que William, Kate et le prince de Galles de l’époque ont tous assisté à la conférence des Nations Unies sur le climat, également connue sous le nom de Cop 26, en Écosse, rencontrant de nombreuses stars lors de l’événement spécialement présents dans leurs jets privés comme Leonardo DiCaprio avec beaucoup d’autres. . Beaucoup ont donc été choqués de découvrir que Sa Majesté le Roi s’était retiré de la conférence des Nations Unies sur le climat de cette année en Égypte en novembre sur les conseils de la dernière et toute nouvelle Première ministre britannique Liz Truss… ou l’a-t-il fait ?

Selon une très bonne source, l’histoire est une grande tournure politique, mais la source me dit que le roi avait déjà décliné l’offre aimable due maintenant au travail accru attaché à son nouveau rôle de roi. Bien qu’il semble que le nouveau Premier ministre puisse prétendre détenir ce genre de pouvoir sur le nouveau roi, ce n’est pas tout à fait ce qu’il semble.

Mme Truss, bien sûr, détient le record historique d’être maintenant le tout dernier Premier ministre à se rencontrer et à être invité à former un gouvernement par le défunt monarque, ce qui a ému Charles, et j’entends dire que lui et Mme Truss s’entendent bien. très bien après que “sa maman” lui ait fait une référence retentissante à Charles. Même à la toute fin, la reine travaillait très dur, mais la vraie raison est que Charles ne l’est pas et ne veut pas interférer avec le message climatique de son fils William via son association caritative Earthshot, et il a donc convenu avec lui de rester à distance. .

Une raison d’y aller serait que William frappera Boston plus tard dans l’année, et il devrait être un énorme succès comme l’événement à Londres l’année dernière, et c’est un exemple de la façon dont la nouvelle monarchie fonctionnera avec Charles, Camilla, Kate et William travaillent côte à côte pour avoir le plus d’impact. Et plus important encore, Charles maintenant, quelle que soit la tournure politique mise en place, veut s’assurer que son nouveau rôle n’offense pas, n’interfère pas ou ne provoque aucune tempête politique et que ses propres passions personnelles seront soutenues par son fils le prince de Galles dans le l’avenir et non par des tendances politiques.

Cependant, je suis sûr que de nombreux fanatiques du climat vont s’effondrer à cause de ces dernières nouvelles.