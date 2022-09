Alors que le roi Charles III assume son nouveau rôle sur le trône, il est également à la tête du Commonwealth, supervisant l’association de 56 nations couvrant plusieurs continents et océans.

Le Commonwealth remonte à l’Empire britannique où plusieurs pays étaient considérés comme des territoires sous domination britannique.

Alors que certaines de ces nations accédaient à l’indépendance au fil du temps, vint lentement la naissance du Commonwealth moderne en 1949 lorsqu’il devint une association volontaire.

Depuis lors, toutes les nations étaient considérées comme des membres égaux du Commonwealth et d’autres pays étaient également libres d’adhérer.

Selon le site Web de la famille royale, le but du Commonwealth est de “favoriser la coopération internationale et les liens commerciaux entre les peuples du monde entier”.

Ces nations représentent au total 2,5 milliards de la population mondiale, selon le site Web du Commonwealth. De plus, 32 des 42 petits États du monde, qui sont des pays qui ont une population de 1,5 million d’habitants ou moins, font partie du Commonwealth.

Voici un aperçu des 56 nations et territoires supplémentaires sous la monarchie :

NATIONS DANS LE ROYAUME

Sur les 56 membres du Commonwealth, seuls 15 appartiennent au royaume qui considère le roi comme leur chef d’État; cela comprend Antigua-et-Barbuda, l’Australie, les Bahamas, le Belize, le Canada, la Grenade, la Jamaïque, la Nouvelle-Zélande, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, les îles Salomon, Tuvalu et le Royaume-Uni ; qui englobe l’Angleterre, l’Irlande du Nord, l’Ecosse et le Pays de Galles.

Officiellement, il y avait 18 autres nations qui détenaient la couronne en tant que chef d’État à travers l’histoire.

Cela comprenait; Barbade, Fidji, Gambie, Ghana, Guyana, Irlande, Kenya, Malawi, Malte, Maurice, Nigéria, Pakistan, Sierra Leone, Afrique du Sud, Sri Lanka, Trinité-et-Tobago et Ouganda.

Plus récemment, en 2021, la Barbade est devenue le premier pays en trois décennies à retirer la reine à la tête de son État, mais est restée au sein du Commonwealth en tant que république.

RÉPUBLIQUE NATIONS AU SEIN DU COMMONWEALTH

Les autres nations du Commonwealth reconnaissent le roi Charles comme le chef de l’association mais ne considèrent pas la Couronne comme leur chef d’État.

Contrairement à son rôle héréditaire en tant que Couronne, un vote unanime des dirigeants du groupe en 2018 l’a nommé à ce titre après la mort de la reine.

Parmi les pays du Commonwealth, 36 nations sont considérées comme des républiques tandis que cinq ont leur propre monarque, qui comprend; Brunéi Darussalam, Lesotho, Malaisie, Eswatini (anciennement Swaziland) et Tonga.

CARTE DES NATIONS ACTUELLES ET ANCIENNES DU COMMONWEALTH

Carte des anciens pays du Commonwealth actuels (Jasna Baric / CTV News Graphics)

Cliquez ici pour une version agrandie de la carte

DÉPENDANCES DE LA COURONNE ET TERRITOIRES BRITANNIQUES

Outre les nations qui entretiennent des liens avec la monarchie britannique, il existe d’autres endroits où la couronne joue un rôle.

La reine détenait des titres dans trois territoires insulaires des îles britanniques, notamment : l’île de Man dans la mer d’Irlande et les îles anglo-normandes, qui comprennent les bailliages de Jersey et de Guernesey. Jusqu’à la mort de la reine, elle détenait le titre de seigneur de Mann sur l’île de Man et sur l’île anglo-normande, elle était connue sous le nom de duc de Normandie.

Semblables aux nations du royaume, 14 autres territoires ont un lien constitutionnel avec le Royaume-Uni et reconnaissent la Couronne comme leur chef d’État. Ces territoires sont autonomes et ont une population totale de 300 000 citoyens combinés, selon l’Association parlementaire du Commonwealth. Ces territoires comprennent; Anguilla, Ascension, Bermudes, Îles Vierges britanniques, Îles Caïmans, Îles Falkland, Gibraltar, Montserrat, Sainte-Hélène, Tristan da Cunha, Îles Turques et Caïques.

Carte de Jasna Baric