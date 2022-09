Roi Charles III : Nouveau chiffrement, billets de banque britanniques

LONDRES –

La Grande-Bretagne verra progressivement des pièces, des billets de banque et des timbres à l’effigie du roi Charles, tandis que le chiffre du nouveau monarque apparaîtra également sur les bâtiments gouvernementaux et les boîtes aux lettres rouges, ont annoncé mardi les fabricants et le palais de Buckingham.

Alors que le pays commence à s’adapter à son premier nouveau chef d’État depuis 70 ans, les fabricants de sa monnaie et de ses timbres ont déclaré qu’ils commenceraient le lent processus de passage de l’utilisation d’une image de feu la reine Elizabeth au nouveau roi.

“Les premières pièces à l’effigie de Sa Majesté le roi Charles III entreront en circulation conformément à la demande des banques et des bureaux de poste”, a déclaré Anne Jessopp, directrice générale de la Monnaie royale.

“Cela signifie que la monnaie du roi Charles III et de la reine Elizabeth II co-circulera au Royaume-Uni pendant de nombreuses années à venir.”

Le processus de remplacement prendra un certain temps, la Monnaie royale estimant qu’il y a quelque 27 milliards de pièces à l’effigie de la défunte reine décédée ce mois-ci.

De même, la Banque d’Angleterre a déclaré que les billets avec un portrait de Charles devraient entrer en circulation d’ici le milieu de 2024, et qu’elle révélerait des images des billets mis à jour d’ici la fin de l’année.

Pendant ce temps, le Royal Mail a déclaré que la photo actuelle de la défunte reine utilisée sur les timbres “de tous les jours” serait mise à jour pour présenter une image de Charles. Ces nouveaux timbres entreront en circulation une fois le stock actuel épuisé.

Toutes les devises et tous les timbres existants à l’effigie de la reine resteront valables.

Le nouveau chiffre du roi Charles III de Grande-Bretagne au bureau de poste de la Cour au palais de Buckingham, à Londres, le mardi 27 septembre 2022. Avec le courrier de la maison royale, le chiffre sera utilisé par les ministères et apparaîtra sur les bâtiments gouvernementaux, les documents d’État et sur certaines boîtes aux lettres dans les mois et les années à venir. (Yui Mok/Pool via AP)

Buckingham Palace a également dévoilé le nouveau chiffre pour Charles – le monogramme du souverain qui est utilisé sur les documents de l’État, par les services gouvernementaux et par la Maison royale pour l’affranchissement du courrier ainsi que sur les boîtes à colonnes – mais uniquement les nouveaux qui ne sont pas encore entrés en production. .

Le chiffre, choisi par le nouveau monarque parmi une série de dessins préparés par le College of Arms, se compose des initiales « C » et « R » – représentant le nom de Charles et « Rex », le latin pour roi – aux côtés d’une représentation du couronne.

“La décision de remplacer les chiffrements sera à la discrétion des organisations individuelles, et le processus sera progressif”, a déclaré le palais.