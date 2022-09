Alors que la monarchie entre dans une nouvelle ère avec le roi Charles III à sa tête, l’ancienne gouverneure générale du Canada, Michaelle Jean, a déclaré que son règne survenait à un moment d’incertitude parmi les pays du Commonwealth.

Des nations comme la Jamaïque, le Belize et la Grenade ont exprimé leur intention de quitter le Commonwealth et il y a près d’un an, la Barbade est devenue le premier pays en trois décennies à destituer la reine à la tête de l’État.

Au Canada, un sondage réalisé en avril a révélé que la moitié des personnes interrogées étaient favorables à l’abolition de la monarchie. Au cours de l’été, le prince Charles de l’époque s’est adressé à plusieurs pays du Commonwealth, dont le Canada, et a déclaré que chaque pays était libre de déterminer sa propre relation constitutionnelle avec la Couronne.

Dans son premier discours au Parlement britannique lundi, le roi Charles a continué de montrer son dévouement au public britannique et aux nations du Commonwealth alors qu’il vise à suivre l’héritage de feu la reine.

“Je pense que dans sa première allocution, il a vraiment insisté sur le fait qu’il suivrait l’héritage de sa mère”, a déclaré Jean lundi à l’émission Your Morning de CTV. “Je veux dire, être vraiment présent à la population, à son pays, et servir au mieux, consolider et cultiver la cohésion sociale, ce qui est la meilleure partie sous le rôle.”

Jean, qui a été le 27e gouverneur général du Canada entre 2005 et 2010, a déclaré que le roi doit être ouvert à la discussion avec les pays du Commonwealth pour mieux comprendre quelles sont leurs préoccupations actuelles, en particulier sur des questions plus vastes telles que le changement climatique ou leurs économies.

“Après elle (la reine), nous devrons voir où nous allons et ce que son successeur, le roi Charles III, a à dire et comment il s’acquittera de son devoir”, a-t-elle déclaré.

Pendant le règne de la reine, Jean a dit qu’elle était capable de s’adapter à de nombreux défis.

« Elle a été élevée et née à l’époque coloniale, puis a été la reine de la décolonisation ; nous avons parcouru un long chemin, mais il reste encore un long chemin à parcourir », a-t-elle déclaré.

De plus, Jean a déclaré que le dévouement du roi au Royaume-Uni était très nécessaire en ce moment, car de nombreuses personnes à travers le pays sont aux prises avec des problèmes socio-économiques liés à la hausse du coût de la vie et à une vie post-Brexit.

“Cette capacité à rassembler les gens pour ouvrir des espaces de dialogue, pour vraiment inspirer le sentiment d’unité dans un pays qui est actuellement confronté à de nombreux défis”, a-t-elle déclaré.