Rohit Tokas bat les boxeurs du Ghana pour atteindre les quarts de finale

Le boxeur indien Rohit Tokas (67 kg) s’est qualifié pour les quarts de finale de la catégorie des poids welters masculins aux Jeux du Commonwealth ici mardi. Le boxeur de Delhi, âgé de 29 ans, a remporté une victoire 5-0 sur Alfred Kotey du Ghana.

GTC 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS

Jouant avec une garde ouverte pendant la majeure partie du combat, Tokas a passé le premier tour à défendre alors que Kotey endossait le rôle de l’agresseur. Alors que Kotey a décroché plus de coups que Tokas, ils n’étaient pas propres et l’Indien s’est bien défendu pour remporter une victoire 4-1. Au deuxième tour, Tokas, qui fait ses débuts en CWG, avait l’air plus confiant et a décroché plusieurs coups et crochets du droit sur son adversaire pour le gagner également.

Tokas s’est déchaîné dans les trois dernières minutes alors qu’il décrochait une combinaison de coups de poing sur son adversaire. Kotey n’avait pas de réponse à l’assaut de l’Indien car les cinq juges ont statué en faveur de ce dernier. Tokas n’est plus qu’à une victoire d’assurer une médaille.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici