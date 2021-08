Rohit Suchanti perd 7 kilos en un mois pour ‘Bhagya Lakshmi’ | Nouvelles télévisées

Mumbai : l’acteur Rohit Suchanti, qui figure dans la dernière émission télévisée « Bhagya Lakshmi », a révélé qu’il devait « se mettre en forme » pour son rôle en perdant 7 kilos en l’espace d’un mois seulement !

En parlant de la même chose, Rohit a déclaré à IANS: «J’étais un peu inapte et j’ai dû me remettre en forme très rapidement. J’ai perdu environ 7 kg en un mois pour le rôle. Il y a un changement radical entre le moment où j’avais auditionné et maintenant le moment où je joue le rôle.’

Partageant son parcours de perte de poids, l’acteur a déclaré: « Je me suis entraîné près de trois heures par jour. Au petit matin, je faisais des exercices cardio comme le vélo ou la course à pied. L’après-midi ou le soir, je faisais de la musculation, ce qui m’a aidé à perdre tous les kilos en trop que je portais. De plus, j’ai suivi un régime hyperprotéiné très strict et un jeûne intermittent pendant 16 heures, ce qui m’a aidé.

Rohit joue le rôle d’un jeune industriel nommé Rishi Oberoi dans ‘Bhagya Lakshmi’. S’ouvrant sur les similitudes qu’il partage avec son personnage à l’écran, l’acteur a déclaré: « Mon personnage est celui d’un riche industriel. Il est très motivé dans la vie et aime son travail. Je suis aussi une personne motivée et je peux m’identifier à ce personnage. Quand il s’agit de travailler, je donne mon 100 pour cent. Je ne crois pas non plus au destin, je peux écrire mon propre destin avec un travail acharné, je crois. C’est agréable de jouer quelque chose que vous êtes réellement dans la vraie vie !’

Les jeunes s’éloignent de la télévision pour se tourner vers les plateformes OTT. Sa nouvelle émission peut-elle ramener cette foule à la télévision ?

« Beaucoup de gens, même certains de mes amis disent » oh, nous ne regardons que les plateformes OTT « . Une fois que je suis allé chez un ami, il regardait en fait un feuilleton quotidien indien à la télévision. Quand je lui ai demandé directement la raison, il a dit qu’il se passait quelque chose d’intéressant dans la série !’ dit Rohit.

« Je pense que beaucoup de gens regardent encore des feuilletons quotidiens qui n’ont pas accès à un abonnement OTT, leur seule option est donc de regarder la télévision », a-t-il ajouté.

Parlant de son dernier feuilleton « Bhagya Lakshmi », Rohit a ajouté : « Le spectacle a un bon concept. J’espère vraiment que les gens le regarderont et l’aimeront.

Mettant également en vedette Aishwarya Khare en tête, ‘Bhagya Lakshmi’ est diffusé sur Zee TV.