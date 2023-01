Rohit Shetty tire sur la police indienne avec une main bandée quelques heures après l’accident, Sidharth Malhotra l’appelle “rockstar”

Après avoir été impliqué dans un accident sur les plateaux de Indian Police Force, Rohit Shetty a repris le tournage de sa première websérie avec une main bandée à Hyderabad. Le cinéaste s’est blessé à la main lors du tournage à Ramoji Film City à la périphérie de la ville et a été admis à l’hôpital Kamineni où les médecins ont pratiqué une intervention chirurgicale mineure.

Partageant une mise à jour sur la santé avec ses fans et ses abonnés, le réalisateur de Cirkus a partagé une photo avec toute l’équipe sur son Instagram et a écrit : “Une autre voiture s’est renversée… mais cette fois avec des points de suture sur 2 doigts… Rien d’inquiétant, je Je vais très bien… merci beaucoup pour votre amour et votre sollicitude. Tirer sur la police indienne pour Amazon Originals à Hyderabad @primevideoin #indianpoliceforce”.





Sidharth Malhotra, qui est l’acteur principal de la police indienne, a également partagé une vidéo avec Rohit sur son Instagram et l’a qualifié de “rockstar”. Parallèlement au clip, Sidharth a écrit : “Un vrai maître montre l’exemple. Nous connaissons tous l’amour de @itsrohitshetty Sir pour l’action et sa passion pour les cascades qu’il dirige. Hier soir, alors qu’il jouait lui-même une pièce d’action CAR STUNT, il a rencontré un malheureux accident. Après une nuit blanche et une intervention chirurgicale mineure, il est de retour sur le plateau dans moins de 12 heures. Monsieur ! vous êtes une source d’inspiration pour nous tous.





En mai de l’année dernière, l’acteur de Sheshaah s’est légèrement blessé lors du tournage de la série Web à Goa. Et en août, Shilpa Shetty s’est également cassé la jambe en tournant pour la même série. Outre Sidharth et Shilpa, Vivek Oberoi sera également vu dans la série dont la sortie est prévue cette année.

Avec Indian Police Force, le cinéaste a étendu son univers policier composé de Singham alias Ajay Devgn, Simmba alias Ranveer Singh et Sooryavanshi alias Akshay Kumar au monde numérique. Et il sera intéressant de voir si ces trois-là font également une apparition dans l’émission OTT.

