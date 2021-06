Rohit Shetty sur l’emballage de ‘Khatron Ke Khiladi 11’ après 42 jours

Le tournage de « Khatron Ke Khiladi 11 » battait son plein au Cap. Hébergé par Rohit Shetty, le tournage de l’émission de téléréalité basée sur les cascades est enfin terminé. Le cinéaste s’est rendu sur sa page Instagram et a annoncé la fin de « Khatron Ke Khiladi 11 ». Il a partagé sa photo élégante et a écrit sur la fin du tournage de 42 jours. Rohit a même qualifié la saison en cours de « extra spéciale ».

Shetty a déclaré: « Une course folle et pleine d’action de 42 jours se termine enfin! Cependant, cette saison était très spéciale. À une époque où le monde est englouti par un sentiment de peur, toutes les personnes impliquées dans ce spectacle, y compris le les membres de l’équipe, l’équipe Colors, l’équipe des cascadeurs et les concurrents ont fait preuve d’un courage et d’une détermination extraordinaires en faisant en sorte que cette saison se déroule contre toute attente. »

Rohit a en outre écrit: « Je me sens vraiment béni et je remercie Dieu et l’univers d’avoir traversé la saison sans aucun obstacle. Je peux dire avec fierté que cette fois, nous avons fait passer le spectacle au niveau supérieur et maintenant nous avons hâte de partager le aventure avec vous tous! »

Le réalisateur de « Singham » a conclu en écrivant : « Déconnexion du Cap, retour à Mumbai. Khatron Ke Khiladi Saison 11… À venir ! »

Les concurrents de cette saison sont Sourabh Raaj Jain, Shweta Tiwari, Arjun Bijlani, Abhinav Shukla, Divyanka Tripathi Dahiya, Mehek Chahal, Nikki Tamboli, Rahul Vaidya, Sana Makbul, Aastha Gill, Anushka Sen, Varun Sood et Vishal Aditya Singh.

Tous ont partagé leurs photos et vidéos BTS sur leurs pages de réseaux sociaux.