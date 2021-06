Rohit Shetty se souvient de son voyage sur « Khatron Ke Khiladi », promet « du jamais vu avant l’action » dans la nouvelle saison

« Khatron Ke Khiladi 11 » sortira bientôt sur les petits écrans. Vendredi, le réalisateur et animateur de l’émission Rohit Shetty a partagé une vidéo sur ses réseaux sociaux et a rappelé son parcours de sept ans dans l’émission.

Tourné en plein style Rohit Shetty, dans la vidéo, un hélicoptère émerge de derrière une falaise de montagne. Enfilant des vêtements de sport et des lunettes de soleil, Shetty peut être vue assise sans crainte sur la porte de l’hélicoptère. Il a également taquiné ses fans à propos de la dernière saison de « KKK » et a déclaré qu’ils assisteraient à une action inédite à la télévision.

« Il y a 7 ans, j’ai commencé mon périple sur Khatron ke khiladi au Cap au même endroit, avec le même pilote cascadeur, Warren, qui selon moi est l’un des meilleurs pilotes cascadeurs au monde ! 7 ans et 7 saisons plus tard, le monde a beaucoup changé… Mais ce qui n’a pas changé, c’est l’esprit de ce spectacle ! Préparez-vous à assister à une action jamais vue auparavant à la télévision indienne. Bientôt… Khatron ke khiladi, saison 11 », a écrit Rohit dans son article.

« Khatron Ke Khiladi » est une émission de téléréalité basée sur les cascades et basée sur la série américaine « Fear Factor ». Les participants à l’émission sont des célébrités de l’industrie de la télévision et du cinéma. Rohit Shetty anime l’émission à succès depuis quelques saisons maintenant. Auparavant, l’émission était animée par Akshay Kumar, Priyanka Chopra et Arjun Kapoor.

Le tournage de la saison 11 de ‘KKK’ est actuellement en cours au Cap en Afrique du Sud. Les 12 concurrents de cette saison sont Shweta Tiwari, Divyanka Tripathi Dahiya, Arjun Bijlani, Rahul Vaidya, Nikki Tamboli, Abhinav Shukla, Vishal Aditya Singh, Aastha Gill, Anushka Sen, Sana Makbul, Sourabh Raaj Jain et Varun Sood.

Tous les candidats partagent régulièrement des photos et des vidéos d’eux en train de s’amuser en Afrique du Sud, sans révéler grand-chose sur les expulsions ou les tâches de l’émission. Ils partagent également des photos avec l’hôte, Shetty, l’appelant le « vrai khatron ka khiladi ».