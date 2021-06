Préparez-vous à assister au frisson, à l’aventure et à la montée d’adrénaline comme jamais auparavant alors que « Khatron Ke Khiladi » est de retour avec sa 11e saison et le signaler dans une promo élégante et pleine d’action est le demi-dieu de l’action Rohit Shetty.

Les lieux pittoresques de Cape Town se transformeront en champ de bataille alors que 13 guerriers jaanbaaz affronteront leurs peurs avec ténacité. Sur le thème du « Champ de bataille de Darr Aur Dare Ka, Bienvenue à Cape Town », la nouvelle saison mettra en vedette certaines des cascades plus grandes que nature, les casse-cou alors que Dare affronte Darr. Dans la première promo de l’émission, l’animateur Rohit Shetty fait la plus grande entrée de dhamakedaar dans une jeep accompagnée d’un guépard et laisse tomber l’allusion à la nouvelle saison en disant ‘Yaha kadam kadam pe badhega Darr aur Dare ke guerriers denge usey, kadi takkar. Yeh Hai Darr et Dare ka Battleground, Bienvenue à Cape Town’.

Les célébrités et les fans se sont rendus dans la section des commentaires pour montrer leur enthousiasme pour le retour de la série, tandis que beaucoup ont même mentionné leurs concurrents. L’acteur Anupam Kher a écrit : « Jai Ho » avec des emojis de feu tandis que Jacqueline Fernandes a écrit « ça a l’air génial », avec des emojis surpris et cardiaques. L’acteur Shreyas Talpade a écrit « Jabarrrrrrjasssstttttttttt » et la candidate Nikki Tamboli a laissé tomber des emojis amoureux dans les commentaires.

« Khatron Ke Khiladi » est une émission de téléréalité basée sur les cascades et basée sur la série américaine « Fear Factor ». Les participants à l’émission sont des célébrités de l’industrie de la télévision et du cinéma. Rohit Shetty anime l’émission à succès depuis quelques saisons maintenant. Auparavant, l’émission était animée par Akshay Kumar, Priyanka Chopra et Arjun Kapoor.

Arjun Bijlani, Rahul Vaidya, Abhinav Shukla, Divyanka Tripathi, Aastha Gill, Saurabh Raj Jain, Mehek Chahal, Anushka Sen, Shweta Tiwari, Sana Makbul, Nikki Tamboli, Vishal Aditya Singh et Varun Sood rejoindront la brigade des concurrents cette saison.

Tous les candidats partagent régulièrement des photos et des vidéos d’eux en train de s’amuser en Afrique du Sud, sans révéler grand-chose sur les expulsions ou les tâches de l’émission. Ils partagent également des photos avec l’hôte, Shetty, l’appelant le « vrai khatron ka khiladi ».