Rohit Shetty, le film de Ranveer Singh voit une baisse de 70% le premier lundi, gagne Rs 2,4 crore

Box-office de Cirkus : le film de Rohit Shetty et Ranveer Singh s’est écrasé le premier lundi

Cirkus de Rohit Shetty n’a pas réussi le test crucial du lundi. Après une ouverture terne qui l’a vu gagner environ 20 crores de roupies lors de son week-end d’ouverture, le film s’est écrasé le quatrième jour. Selon les rapports commerciaux, le film a vu ses revenus nets chuter de 70% par rapport à dimanche. Alors que les films ont tendance à voir de grosses baisses le lundi, une baisse aussi énorme est certainement une source de préoccupation, en particulier lorsque le film ne s’est pas ouvert fortement en premier lieu.

Cirkus est une adaptation de A Comedy of Errors de William Shakespeare et met en vedette Ranveer Singh et Varun Sharma dans des rôles doubles, ainsi que Jacqueline Fernandez et Pooja Hegde. Le film a enregistré le week-end d’ouverture le plus bas d’un film de Rohit Shetty en plus d’une décennie, car il a à peine réussi à dépasser Rs 20 crore de revenus nationaux nets pour ses trois premiers jours. Cirkus devait tenir fermement le quatrième jour pour avoir une chance de se rétablir.

Cependant, cela ne s’est pas produit. Selon des sources commerciales, le film pourrait gagner quelque part entre Rs 2,2 et 2,5 crore lundi. Le tracker commercial Sacnilk met le chiffre à Rs 2,4 crore dans ses premières estimations. Même si le chiffre final n’est pas encore connu, la baisse est de 70% par rapport à dimanche, lorsque le film a rapporté Rs 8,20 crore, son meilleur gain d’une journée à ce jour. Le faible chiffre de lundi a fait craindre que le film ait du mal à atteindre près de la barre des 100 crores de roupies, sans parler de la franchir.

Cirkus a également été critiqué par les critiques, ce qui a affecté la croissance de son bouche à oreille après un premier jour médiocre. Aucun film de Rohit Shetty n’avait gagné moins de Rs 40 crore lors de son week-end d’ouverture depuis 2011. Le fait que Cirkus n’en ait réussi que la moitié a soulevé quelques sourcils dans l’industrie.