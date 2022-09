Rohit Shetty et Rubina Dilaik prennent d’assaut Jhalak Dikhhla Jaa 10 dans un épisode croisé

Alors que Khatron Ke Khiladi 12 aura sa grande finale ce soir, Rohit Shetty et son équipe de casse-cou prennent d’assaut Jhalak Dikhhla Jaa 10. Le crossover verra le mélange de danse et de danger pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. L’animateur Rohit Shetty ainsi que les finalistes Tushar Kalia et Jannat Zubair s’associent à une émission de télé-réalité dansante.

La particularité de ce «Mahasangam» est que les concurrents de Jhalak Dikhhla Jaa doivent présenter un spectacle de danse dans le style KKK. Obtenir un score parfait deviendra encore plus difficile car chaque concurrent aura du mal à surmonter le défi posé par Rohit Shetty. Cette collaboration deviendra plus joyeuse lorsque le public verra Rohit Shetty plaisanter avec les juges Karan Johar, Madhuri Dixit Nene et Nora Fatehi.

Dans un épisode plein de drame, de danse et de danger, Nia Sharma, Gashmeer Mahajani, Rubina Dilaik, Niti Taylor, Zorawar Kalra et Faisal Shaikh incorporent les éléments Khatra avec élan et créativité. Jannat et le chorégraphe Tushar seront vus en train d’effectuer un numéro aérien.

Gashmeer Mahajani réalise une performance dangereuse mais admirable sur la tribune. Impressionné par la performance de Gashmeer, Karan Johar déclare : « Rohit Shetty est le roi du khatra et cette configuration donne l’impression que Khatron Ke Khiladi vient d’entrer dans Jhalak Dikhhla Jaa. Vous avez mangé toute la scène ; c’est un plaisir de vous voir jouer. Madhuri Dixit Nene ajoute : “Nous avons pu voir des aperçus de SRK en vous.” Rohit Shetty rejoint lui aussi le panel pour louer sa force et lui propose la prochaine saison de Khatron Ke Khiladi. Il demande: «Vous avez complètement relevé le défi. Ferez-vous Khatron l’année prochaine ?

Rubina est mise au défi d’effectuer un numéro aérien avec un bandeau sur les yeux, qui glisse au milieu de son numéro. Louant sa performance, Rohit Shetty a déclaré: «Je suis fier de vous et c’était formidable de vous voir jouer tout l’acte les yeux fermés. Tu n’as pas arrêté et ça me fait du bien pour toi.