Rohit Shetty a-t-il fait allusion à la réalisation de Chennai Express 2 avec Shah Rukh Khan et Deepika Padukone ? Les fans se sentent tellement

Rohit Shetty et Shah Rukh Khan sont un duo réalisateur-acteur de rêve pour les fans, ils sont venus pour la première fois avec Chennai Express en 2013 et ont créé des feux d’artifice au box-office et maintenant presque après 10 longues années, ce post de Rohit Shetty suscite des spéculations sur lui retrouvant Shah Rukh Khan pour Chennai Express 2. Le cinéaste qui tourne pour la police indienne avec Sidharth Malhotra a publié une photo d’une séquence de train dans la série Web et a mentionné comment cela lui rappelait les jours de Chennai Express et maintenant les fans ne peuvent pas contenir leur l’excitation car ils sentent que le cinéaste fait allusion à la suite du film. Un utilisateur a commenté : ” Oh oui… Chennai Express… ouf, quel film ! J’ai eu l’ambiance Chennai Express rien qu’en le voyant! Avant même de lire la légende…”.

Shah Rukh Khan est prêt à faire son retour avec Pathaan a laissé les fans devenir gaga car il y a un nombre insensé de demandes pour le premier spectacle du premier jour et cela a acheté beaucoup de bonheur et de positivité dans l’industrie. La superstar attend le 25 janvier 2023 pour assister à nouveau à sa célébrité alors que les cinéphiles veulent voir leur KING Khan briller sur grand écran après 4 longues années d’attente.

Shah Rukh Khan a également signé un film de Rajkummar Hirani Dunki aux côtés de Taapsee Pannu, on le verra également dans un acteur pur et dur Jawaan avec Nayanthara. Et maintenant, les fans pensent que c’est le bon moment pour lui de signer un film de Rohit Shetty. Et si cela se produit, ce ne sera rien de moins qu’une célébration de festival pour les fans. Rohit Shetty est connu pour travailler à nouveau avec ses acteurs et maintenant après cette websérie avec Sidharth, il recommencera à travailler avec Deepika Padukone dans Singham 3.