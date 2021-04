Beaucoup de gens roulaient sur les épaules de « Hitman » Rohit Sharma, le skipper et batteur d’ouverture de l’unité des Indiens de Mumbai, pour donner à son équipe un bon départ dans le choc d’ouverture de l’IPL 2021 contre les Royal Challengers Bangalore vendredi. Lorsqu’on lui a demandé de battre en premier, Sharma avait l’air solide comme jamais et a pris un bon départ. Ses fans de tout le pays ont applaudi et soutenu leur capitaine sur le site de micro-blogging Twitter. Cependant, un fan de l’armée Men in Blue a pris son amour pour le capitaine du MI d’un cran après qu’un utilisateur de Twitter a partagé une vidéo de lui exécutant le «aarti» de bon augure pour Rohit Sharma qui venait de sortir au milieu après avoir perdu le tirage au sort. au capitaine du RCB Virat Kohli.

La vidéo a également été partagée par les comptes de fans de Rohit Sharma sur la plate-forme.

Pendant ce temps, Sharma a été annulée peu de temps dans une horrible confusion avec son partenaire d’ouverture Chris Lynn. Frappant à 19 ans, Sharma a sprinté pour un simple après que Lynn ait guidé l’une des livraisons de Yuzvendra Chahal dans la région de couverture. Sans aucune course en vue, Sharma a été renvoyée par Lynn pour ne pas atteindre son pli. L’incident s’est produit au quatrième cours du match.

Poursuivant un objectif de 160 au stade MA Chidambaram de Chennai, RCB a franchi la ligne d’arrivée lors de la livraison finale du match dans ce qui s’est avéré être un thriller d’une rencontre d’ouverture.

Avec leur 9e défaite consécutive en ouverture de la saison, les Indiens de Mumbai ont entamé une autre campagne IPL avec un L à leur nom avec une défaite étroite à deux guichets aux mains des Royal Challengers Bangalore à Chennai lors du premier match de l’IPL 2021 vendredi.

Le deuxième affrontement IPL aura lieu samedi où les Chennai Super Kings de Mahendra Singh Dhoni sont prêts à rencontrer les Capitals de Delhi dirigés par Rishabh Pant.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici