Rohit Sharma lève Virat Kohli après sa célèbre victoire contre le Pakistan, les fans l’appellent “la photo du jour”

Un magnifique Virat Kohli a rugi au MCG pour étourdir le Pakistan lors de la rencontre de la Coupe du monde T20 entre les grands rivaux dimanche. Kohli est arrivé tôt alors que l’Inde perdait des guichets dans une rafale tout en poursuivant un total délicat de 160 mis en place par le Pakistan plus tôt. 31/4 en 6,1 overs étaient l’Inde lorsque Kohli et Hardik Pandya ont décidé de jouer des manches vigilantes alors que les deux ont noué un partenariat de 113 points. Alors que le rythme requis augmentait de minute en minute et que Pandya avait du mal à devenir grand, Kohli a décidé de se déchaîner.

L’ancien skipper indien a claqué un 82 invaincu en 53 livraisons qui comprenaient six limites et quatre maximums. Le joueur de 33 ans a frappé deux six scandaleux contre Haris Rauf sur les deux dernières balles de l’avant-dernière qui ont maintenu l’Inde dans la chasse. Mohammad Nawaz n’a pas réussi à retenir ses nerfs dans la dernière partie dramatique alors que l’Inde a scellé le match lors de la toute dernière livraison de la journée.

Alors qu’un Kohli aux yeux larmoyants se réjouissait de la victoire spéciale, une manche qu’il a déclaré plus tard être sa meilleure, le capitaine Rohit Sharma s’est précipité au sol pour soulever le joueur de cricket, rappelant à tout le monde à quel point Kohli comptait pour Team India.

Image du jour : Rohit Sharma prenant Virat Kohli dans ses épaules. pic.twitter.com/XU66FTvM9b — Jean. (@CricCrazyJohns) 23 octobre 2022

Rohit Sharma a soulevé Virat Kohli – une image incroyable ! pic.twitter.com/sqZ1StFaQQ — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) 23 octobre 2022

Rohit Sharma est nous tous aujourd’hui

Quel coup nous avons été témoins de la plus grande Virat King Run Machine Kohli. pic.twitter.com/DayOboByzn – RATNISH (@LoyalSachinFan) 23 octobre 2022

Rohit Sharma a choisi Virat Kohli sur ses genoux après que l’Inde ait remporté le match. pic.twitter.com/Gq2njsISw8 – CricketMAN2 (@ImTanujSingh) 23 octobre 2022

Le moment où Rohit Sharma a soulevé Virat Kohli – Le meilleur moment de ce match. pic.twitter.com/bg0Sq8ZKp5 – CricketMAN2 (@ImTanujSingh) 23 octobre 2022

Plus tôt, Arshdeep Singh et Hardik Pandya ont réclamé trois guichets chacun pour limiter le Pakistan à 159/8 en 20 overs. Shan Masood (52*) et Iftikar Ahmed (51) ont aidé le Pakistan à afficher un total de combats au tableau de bord. Les meneurs pakistanais Haris Rauf et Naseem Shah ont pris les premiers guichets dans le jeu de puissance pour blesser l’Inde au début de la poursuite, mais Kohli s’est tenu debout lorsque les enjeux étaient élevés.

