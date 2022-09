Rohit Sharma était-il en colère contre Dinesh Karthik dans ce mème viral pendant T20I contre l’Australie ?

La réponse courte est non. Rohit Sharma était à son meilleur niveau d’animation lors du premier affrontement du T20I contre l’Australie mardi à Mohali, mais il n’était pas énervé contre son coéquipier et gardien de guichet Dinesh Karthik. Loin de là. Malgré un total énorme au tableau, l’Inde a été devancée par l’Australie dominante de 4 guichets. Des chances perdues, un bowling faible et Matthew Wade qui est devenu balistique dans les matchs à mort ont vu l’Inde donner le premier match aux Australiens dans la série de trois matchs à domicile. L’Inde avait affiché 208/6 avec Hardik Pandya claquant 71*.

Il y a cependant eu un moment dans l’affrontement, lorsque l’Inde a fait un retour rapide alors que l’Australie a perdu des guichets en tas. Après avoir perdu Steve Smith lors de la troisième livraison dans le 12 over joué par Umesh Yadav, le skipper indien Rohit Sharma est monté en appel lorsque le nouveau frappeur Glenn Maxwell a affronté sa troisième balle dans le même over.

L’arbitre sur le terrain n’était pas convaincu, tout comme l’homme derrière les souches : Dinesh Karthik. Sharma a suivi son instinct et, par chance, l’appel du DRS a montré un léger pseudo. Maxwell l’avait devancé et était fichu.

Alors que le skipper s’approchait de Karthik, le gardien du guichet éclata de rire. C’est alors que Sharma a attrapé Karthik en plaisantant pendant que l’équipe célébrait.

Rohit Sharma a été tellement animé ce soir. 😂 pic.twitter.com/NGZex4EyBj — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) 20 septembre 2022

Une partie des utilisateurs des médias sociaux a été scandalisée et a “condamné” l’incident. Sans oublier, certains ont posté avec une pincée de sarcasme, mais d’autres ont appelé Sharma pour être un «capitaine agressif».

Rohit Sharma agressant Dinesh Karthik à la télévision en direct sans aucune crainte.

Pas mon capitaine !!!!!! pic.twitter.com/TrE0r4ExAY — Jatin (@yuvi_010) 20 septembre 2022

A lire aussi : L’Australie bat l’Inde dans le premier match de la série avec des scores élevés

Heureusement, les autres ont trouvé l’interaction entre les deux hilarante et l’ont rapidement rejetée avec des mèmes. Beaucoup pensaient que les YouTubers avaient obtenu le fourrage parfait pour appâter les téléspectateurs sur la plate-forme de partage de vidéos.

Maman essayant d’enlever le sable/les pierres de la bouche d’un petit bambin pic.twitter.com/xR017Earnf — Sindhi Chhokro (@seerwani_piyush) 20 septembre 2022

moi vérifiant la mangue avant d’acheter#INDvsAUS pic.twitter.com/Xu0vuGC98z – Sunil le joueur de cricket (@1sInto2s) 20 septembre 2022

Ton père quand il t’attrape en train de fumer au tapri du coin pic.twitter.com/A8x1q0eWeY — Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) 20 septembre 2022

Moi si bhuvi joue à nouveau le 19e #INDvsAUS pic.twitter.com/pvueMrlkfF – rahul (@rahulboredom) 20 septembre 2022

Lorsque vous rencontrez l’ami qui vous a demandé d’investir dans la crypto. #INDvsAUS pic.twitter.com/XxiIMs0d8N — Rajabets India🇮🇳👑 (@smileandraja) 20 septembre 2022

Plus tôt, l’Australie a remporté le tirage au sort et a décidé de mettre l’équipe locale au bâton. L’Inde a ouvert les manches alors que KL Rahul et Rohit Sharma se dirigeaient vers le pli pour faire avancer les choses.

Pandya a terminé avec une rafale en éliminant trois sixers des trois dernières livraisons du 20 pour porter le total indien au-delà de la barre des 200 points.

A lire aussi : Le Freak Batting Show de Hardik Pandya contre l’Australie dans le premier T20I inspire Memes sur Twitter

L’Australie a pris un bon départ dans la chasse alors que le coup d’envoi de 61 points de Green à un taux de frappe d’un peu plus de 200 a été soutenu par les 22 livraisons sur 13 d’Aaron Finch et la contribution de 35 points de Steve Smith.

A lire aussi : Bhuvneshwar Kumar et Harshal Patel brutalement trollés alors que l’Australie écrase l’Inde dans le premier T20I

Matthew Wade et Tim David ont mis en place un partenariat brillant pour inverser le cours du match alors que le coûteux 18e de Harshal Patel a changé la fortune des deux équipes.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici