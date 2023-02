Rohit Sharma enregistre une première historique en tant que capitaine de l’Inde avec la 9e tonne d’essai

Poursuivant son superlatif des ODI, Rohit Sharma a mis fin à l’attente tant attendue d’un test cent en marquant son 9e siècle dans le format le plus long du match lors du 1er test contre l’Australie à Nagpur. C’était en septembre 2021 que Rohit avait enregistré pour la dernière fois un score à trois chiffres, contre l’Angleterre à l’Ovale. L’attente d’un an et demi a pris fin lorsqu’il a de nouveau atteint le score à trois chiffres lors de la deuxième journée du test de Nagpur. Dans le processus, il est devenu le premier capitaine indien à marquer une tonne dans les trois formats du jeu.

En ce qui concerne les stars mondiales qui ont marqué un siècle en tant que capitaines dans les trois formats du jeu, les goûts de Babar Azam, Faf du Plessis et Tilakratne Dilshan sont déjà là dans la liste. Rohit est devenu le premier Indien à les rejoindre.

Rohit a marqué des points à un bon rythme lors du premier test, ayant atteint son demi-siècle à un taux de frappe de plus de 80, terminant le premier jour avec un score de 56 sur 69 balles. Son taux de frappe a baissé le deuxième jour alors qu’il atteignait sa 9e centaine dans le format le plus long du jeu en 171 balles, mais c’était le résultat de guichets tombant continuellement à l’autre bout du terrain.

Le bonheur sur le visage de Rohit Sharma après avoir atteint son siècle ! Une manche à retenir. pic.twitter.com/l8JrbeCrHT — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) 10 février 2023

La manière dont il a frappé le premier jour avait impressionné l’ancien entraîneur-chef indien Ravi Shastri, qui a déclaré: “Quand Rohit Sharma frappe, il ne permettra à aucun quilleur de s’installer. Sa forme peut dicter les termes de ce BGT, pas seulement à cause de la courses qu’il obtiendra, mais le rythme auquel il l’obtiendra. Son record en tant que batteur d’ouverture est époustouflant “.

Le jour 2, Rohit a eu du mal à trouver un partenaire qui restera longtemps. Les goûts de R Ashwin, Cheteshwar Pujara, Virat Kohli et Suryakumar Yadav sont tous partis sans beaucoup contribuer avec la batte alors que le fileur australien Tod Murphy se déchaînait. Murphy a empoché trois autres guichets le jour 2 au moment où Rohit a atteint son score à trois chiffres. Nathan Lyon a également empoché un guichet solitaire, renvoyant Suryakumar Yadav.

L’Inde, qui avait limité l’Australie à seulement 177 points lors des premières manches, n’a pas montré autant de confiance avec la batte qu’avec le ballon. À part la tonne de Rohit, aucun des frappeurs n’a vraiment compris la nature du terrain.