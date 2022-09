Rohit Sharma embrasse Dinesh Karthik après que Run Out de Glenn Maxwell inspire les mèmes “Bromance”

Le skipper indien Rohit Sharma a embrassé le gardien de guichet Dinesh Karthik sur son casque après un limogeage chanceux qui a vu Glenn Maxwell revenir lors du troisième et dernier T20I entre l’Inde et l’Australie disputé à Hyderabad dimanche. L’incident s’est produit dans le huit au-dessus lorsque Maxwell s’est vu lutter pour terminer un doublé et atteindre la fin de l’attaquant après un retour de fusée d’Axar Patel.

Bien qu’il ait d’abord semblé être un coup direct, un examen plus approfondi des rediffusions a montré que le gant de Karthik avait accidentellement coupé l’une des cautions en tentant de saisir le ballon.

Cependant, à la chance de l’Inde et à la surprise générale, la deuxième caution est restée intacte sur la boiserie jusqu’à ce que la balle vienne s’écraser sur les souches, allumant ainsi les deuxièmes cautions et les délogeant.

Une façon rare d’être renvoyé a vu Maxwell revenir déçu. Cependant, Sharma, qui avait l’air tendu en voyant le gâchis de Karthik, a poussé un soupir de soulagement lorsque le troisième arbitre a exclu l’Australien. Le skipper indien s’est approché de Karthik et a planté un baiser sur son casque.

L’incident a provoqué des mèmes.

Les quilleurs de Rohit Sharma ont limité les visiteurs à 186/7 après les avoir fait battre en premier. Tim David a obtenu le meilleur score avec un 54 de 27 balles tandis que Cameron Green a contribué avec un knock-out de 52 points sur 21 livraisons. Pour l’Inde, Axar Patel a renvoyé des chiffres de 3/33 tandis que Harshal, Bhuvneshwar et Chahal ont choisi un guichet chacun.

Yadav a joué une manche inoubliable alors qu’il décimait l’attaque de bowling australienne avec un brillant 69 points sur 36 livraisons alors qu’il retournait à l’abri sous une ovation debout du public adorateur. Virat Kohli, d’autre part, a ajouté un inestimable 63 qui a presque vu l’Inde passer avant que Hardik Pandya ne presse un quatre chanceux pour aider l’Inde à remporter le match et la série avec une livraison à revendre.

