Rohit R Gaba : En mission pour sensibiliser la société | Nouvelles des gens

Rohit pense que « lorsque vous demandez aux gens de leur temps, ils vous donnent en fait une partie de leur vie, alors faites en sorte que cela en vaille la peine ! »

Rencontrez Rohit, un gars qui aime s’amuser et qui a les pieds sur terre pour « réveiller Sid » qui est tombé sur un court passage d’assistant réalisateur avec Subhash Ghai qui a changé sa vie, il a trouvé son véritable amour ! (Maintenant, il dit que sa femme est son premier amour mais nous prendrons cela avec une pincée de sel !). Rohit a ensuite aidé Danny Boyle dans Slumdog Millionaire, lauréat d’un Oscar, et il n’y a pas eu de retour en arrière.

Avec son amour d’ajouter de la valeur à la vie des gens, que ce soit par le rire ou des initiatives sociales et de sensibilisation plus sérieuses, Rohit a lancé Purani Dilli Talkies avec un ami proche. Pour en revenir à son approche cinématographique, Rohit pense que si les évasions fictives temporaires sont bonnes, il n’y a rien de plus grand que la vérité et le pouvoir de la simplicité.

La réalité des différentes facettes de la vie touchera toujours les gens. Je cherche à équilibrer ces facettes avec nos différents projets et étant père et oncle j’ai choisi de faire quelques vidéos de sensibilisation à la sécurité des enfants, je m’inspire de la vie ! Avec un nombre cumulé d’abonnés en ligne qui se dirigent vers un million, je me sens responsable de faire en sorte que ces personnes qui me font confiance reçoivent un contenu de qualité, surtout à l’heure actuelle où la sensibilisation et le divertissement vont de pair. Les modes de divertissement et de consommation en ligne ont changé. « Alors que la plupart des gens privilégient le divertissement, j’ai tendance à ajouter une touche de réalité et à sensibiliser

problèmes qui m’affecteraient, moi et ma famille. Je vois mes abonnés en ligne comme une extension de ma famille et je ressens un sentiment de responsabilité envers eux. »

Sur le plan personnel, Rohit est un père de famille heureux et marié qui aime sa femme Multi et ensemble, le couple a maintenant un fils nommé Krisshiv. Rohit est une personne de famille complète et aime ses deux nièces et un neveu comme ses propres enfants. Rohit est extrêmement reconnaissant à ses parents qui l’ont soutenu inconditionnellement pour poursuivre un cours de cinématographie du célèbre directeur de la photographie Rajiv Menon ‘Mindscreen Film Institute’ à Chennai après son diplôme d’études supérieures en marketing et publicité pour poursuivre la réalisation de films. « Nous savions tous que la lutte était réelle et allait être longue ; et continue toujours, ce n’était certainement pas la voie la plus sûre à prendre mais j’adorais faire des films, je ne me voyais tout simplement pas faire autre chose. C’est tellement essentiel d’avoir le soutien de votre famille pour s’épanouir dans la vie ».

Nous pouvons sûrement prendre une feuille de son livre.

(Avertissement : il s’agit de contenu en vedette)