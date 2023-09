Rohit ou Virat ? Shaheen révèle quel guichet de frappeur il a le plus apprécié

Ce fut une démonstration impressionnante de Shaheen Afridi alors que le lanceur rapide a remporté quatre guichets pour l’équipe de cricket du Pakistan lors du match de la Coupe d’Asie 2023 contre l’Inde samedi. Le meneur du bras gauche était en grande forme alors qu’il écartait le dangereux duo de Rohit Sharma et Virat Kohli avant de revenir pour son deuxième passage et de prendre les guichets de Ravindra Jadeja et Hardik Pandya. Après les manches, Shaheen a été interrogé sur son guichet préféré et bien qu’il ait déclaré que les guichets de Rohit et de Virat étaient cruciaux, il a fini par choisir le limogeage du skipper de l’équipe indienne de cricket.

« C’était notre plan avec le nouveau ballon. Je pense que les deux (Virat et Rohit) étaient des guichets cruciaux, chaque frappeur est le même pour moi. Mais je pense que j’ai mieux aimé le guichet de Rohit. Les plans de nos quilleurs rapides ont fonctionné. Naseem joue au bowling. » « Shaheen Shah Afridi » a déclaré lors d’une présentation d’après-manche.

En ce qui concerne le match à haute octave, le 82 débridé d’Ishan Kishan et la démonstration aveuglante au bâton de Hardik Pandya à Pallekele ont aidé l’Inde à afficher 266 après que l’attaque du stimulateur pakistanais a démantelé le premier ordre des Men in Blue lors de leur ouverture de campagne de la Coupe d’Asie 2023 ici au stade international de cricket de Pallekele samedi.

La position de Kishan et Pandya de 138 sur 140 balles a jeté les bases du total indien de 266. L’attaque rapide du Pakistan était trop bonne pour le frappeur indien alors qu’ils ont regroupé Men in Blue pour 266 en 48,5 overs.

Pour le Pakistan, Shaheen Shah Afridi a été le démolisseur en chef lorsqu’il a démantelé la première commande de l’Inde et pris les guichets de Rohit Sharma, Virat Kohli, Hardik Pandya et Ravindra Jadeja. Haris Rauf et Naseem Shah ont chacun réalisé trois courses de guichets.

