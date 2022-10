Rohit Kumar, Ranjit Singh et Chirag Yadav gagnent gros

Un total de 75 joueurs ont été vendus entre huit franchises après la fin des enchères lors de la deuxième édition des enchères de la RuPay Prime Volleyball League, propulsées par A23, au Hyatt Regency, Salt Lake, Kolkata jeudi. Avec 531 joueurs enregistrant leur nom cette fois pour les enchères, la deuxième saison de la RuPay Prime Volleyball League, propulsée par A23, devrait être encore plus grande et meilleure cette fois-ci.

Avec la ligue, qui est exclusivement co-détenue et commercialisée par la principale société indienne de marketing sportif, Baseline Ventures, qui intègre Volleyball World en tant que partenaire international de streaming, les joueurs de volley-ball indiens auront une magnifique opportunité de montrer leurs talents au monde pour la première fois. .

Lors des enchères, les équipes ont acquis des joueurs internationaux par le biais du repêchage international de joueurs de la Prime Volleyball League, qui comptait 16 joueurs. Les joueurs indiens sélectionnés lors des enchères de joueurs ont été divisés en quatre catégories en fonction de leur prix de base – Platine (Prix de base : Rs 8 lakh), Or (Prix de base : Rs 5 lakh), Argent (Prix de base : Rs 3 lakh), et Bronze (Prix de base : Rs 2 lakh).

L’attaquant Rohit Kumar a été acquis pour l’offre la plus élevée de Rs 17,5 lakhs par Kochi Blue Spikers, tandis que le passeur de 34 ans Ranjit Singh et le jeune attaquant Chirag Yadav ont été achetés à Rs 12,25 lakhs par Hyderabad Black Hawks et Calicut Heroes, respectivement.

Calicut Heroes a acquis le Cubain Jose Antonio Sandoval Rojas (Middle Blocker) et l’Américain Matt Hilling (Attacker) parmi les joueurs internationaux. La franchise a acheté M Ashwin Raj (attaquant) pour Rs 6,75 lakhs, puis est allé gros pour Chirag Yadav (attaquant) et l’a acheté pour Rs 12,25 lakhs. Dans la catégorie Silver, Calicut Heroes a acheté Mohan Ukkrapandian (Setter) pour Rs 3 lakhs et Shafeeque Rahman (Middle Blocker) pour Rs 3,6 lakhs. La franchise a acheté Lavmeet Katariya (Middle Blocker) pour Rs 3,90 Lakhs. Lors de la dernière ronde d’enchères, Calicut Heroes a acheté Ansab O (Universal) pour Rs 2 Lakhs à Calicut Heroes, Prabakaran (Libero) pour Rs 5,50 Lakhs à Calicut Heroes et Sushil Kumar (Setter) pour Rs 2 Lakhs.

Kochi Blue Spikers a recruté les joueurs internationaux Eduardo Romay (attaquant) du Pérou et le Brésilien Walter Da Cruz Neto (bloqueur central). La franchise est allée marteau et pinces après l’attaquant indien Rohit Kumar et l’a acheté pour Rs 17,5 Lakhs, puis a acheté Vipul Kumar (Setter) pour Rs 10,75 lakhs de la catégorie Or. La franchise est revenue aux enchères dans la catégorie Silver en achetant Fayis NK (Middle Blocker) pour Rs 3 lakhs. Lors du dernier tour d’enchères, Kochi Blue Spikers a acheté Pavan Ramesh (Setter) pour Rs 2 lakhs, Ashwin Rag VT (Attacker) pour Rs 2 Lakhs, Jibin Sebastian (Universal) pour Rs 2 Lakhs et George Antony (Attacker) pour Rs 2 Lakhs. 2 Lakh à Kochi Blue Spikers.

Les défenseurs d’Ahmedabad ont renforcé leur équipe avec des joueurs internationaux, l’Iranien Danial Moatazedi (Moyen bloqueur) et l’Américain Andrew Kohut James (Attaquant). La franchise a récupéré le bloqueur central LM Manoj pour Rs 8,75 lakhs dans la catégorie Platine. Ahmedabad a également acheté Angamuthu (Universal) pour 7,40 Lakh. Lors du dernier tour d’enchères, Ahmedabad Defenders a acheté Aswath (Setter) pour Rs 2 Lakhs, Nandhagopal S (Attacker) pour Rs 2 Lakhs, Harsh Chaudhary (Universal) pour Rs 2 Lakhs, Parth Patel (Middle Blocker) pour Rs 2 Lakhs et T Shrikant (universel) pour Rs 2 Lakhs.

Les Black Hawks d’Hyderabad ont recruté le Colombien Carlos Andres Llanos Zamora (Attaquant) et l’Australien Trent O’Dea (Moyen Bloqueur) parmi les joueurs internationaux. La franchise a acheté Ranjit Singh (Setter) pour Rs 12,25 lakhs de la catégorie Platine. La franchise a acheté Lal Sujan MV (Setter) pour Rs 4,50 lakhs et Ashamatullah (Attacker) pour Rs 5,30 lakhs. Les Black Hawks ont acheté Arun Zacharias Siby (Universal) pour Rs 4 lakhs et Saurabh Maan (Middle Blocker) pour Rs 3 lakhs. Lors du dernier tour d’enchères, les Black Hawks d’Hyderabad ont acheté Hemanth P (attaquant) – Rs 4,80 Lakhs et Varun GS (attaquant) pour Rs 2 Lakhs.

Chennai Blitz a recruté le Camerounais Moyo Audran (Attaquant) et le Brésilien Renato Mendes (Attaquant) dans le groupe de joueurs internationaux. La franchise a acheté Prasanna Raja (Setter) pour Rs 4,10 lakhs. La franchise a également acheté Mohamed Riyazudeen (attaquant) pour Rs. 6,60 lakhs. Chennai a acheté Ramanathan R (Libero) pour Rs 3 Lakhs. Lors du dernier tour d’enchères, Chennai Blitz a acheté Raman Kumar (attaquant) pour Rs 4,90 Lakhs, Jobin Varughese (Universal) pour Rs 2 Lakhs, Tushar Laware (Middle Blocker) pour Rs 2 Lakhs et YV Sita Rama Raju (Middle Blocker) pour Rs 2 Lakhs.

Bengaluru Torpedoes a acquis l’Iranien Alireza Abalooch (Attaquant) et le Colombien Sebastian Giraldo (Attaquant) parmi les joueurs internationaux. La franchise a acheté Sethu TR (attaquant) pour Rs 9,75 lakhs et Ibin Jose (Universal) pour Rs 3 lakhs. Bengaluru a également acheté Jishnu PV (Middle Blocker) pour Rs 3 lakhs et Mujeeb MC (Middle Blocker) pour Rs 3 Lakhs. Lors du dernier tour d’enchères, Bengaluru Torpedoes a acheté Gokulnath (Setter) pour Rs 2 Lakh, Nisam Muhammed A (Attacker) pour Rs 2 Lakhs et Sudheer Shetty (Middle Blocker) pour Rs 2 Lakhs.

Les Thunderbolts de Kolkata ont recruté l’Américain Cody Caldwell (attaquant) et le Vénézuélien Jose Verdi (bloqueur central) parmi les joueurs internationaux. La franchise a racheté Rahul K (attaquant) pour Rs 7 Lakhs, puis a acheté Hariharan V (Setter) pour Rs 3,30 lakhs. Lors du dernier tour d’enchères, les champions en titre ont acheté Deepesh Sinha (Middle Blocker) pour Rs 2 Lakhs, Anush (Attacker) pour Rs 2 Lakhs, Suryansh Tomar (Attacker) pour Rs 2 Lakhs, Abhilash Chaudhary (Middle Blocker) pour Rs 3,60 Lakhs et Hari Prasad BS (attaquant) pour Rs 2 Lakhs.

Mumbai Meteors a recruté les joueurs internationaux Brandon Greenway (Attaquant) des États-Unis et Hiroshi Centelles (Attaquant) de Cuba. La nouvelle franchise a acheté Middle Blocker Karthik A. pour Rs 10 lakhs de la catégorie Platinum. Mumbai a également acheté Amit Gulia (attaquant) pour 7,10 lakhs et Hardeep Singh (attaquant) pour Rs 6,60 lakhs. La franchise a amené Rohith P. (Middle-Blocker) pour Rs 5 lakhs. La franchise a acheté Jithin N (Setter) pour Rs 5,30 lakhs. Lors de la dernière ronde d’enchères, Mumbai Meteors a acheté Abdul Raheem (Universal) pour Rs 3 Lakhs et Ratheesh CK (Libero) pour Rs 2 Lakhs, et a également encordé Shameem (Blocker), Shameem (Blocker), Aravindhan S (Setter).

Joy Bhattacharya, PDG de RuPay Prime Volleyball League, propulsé par A23, a déclaré: «Nous nous attendions à une réponse tonitruante aux enchères après le succès de notre première édition, et pourtant cela a été absolument fantastique de voir qu’ils ont quand même réussi à dépasser tout. nos attentes cette année. Toutes les franchises sont venues préparées avec des stratégies claires à l’esprit sur les joueurs qu’elles souhaitent inclure dans la configuration de leur équipe. C’est toujours excitant de voir de nouvelles équipes se former et je suis convaincu que la saison à venir sera pleine d’action.

Tuhin Mishra, cofondateur et directeur général de Baseline Ventures, a déclaré : « Je pense que les enchères ont été phénoménales et un grand succès. Toutes les équipes sont venues préparées avec des stratégies et c’était fantastique de voir à quel point tout le monde dans le pays s’investit dans le sport. Nous nous sommes élargis cette saison avec une nouvelle équipe cette fois, et il y avait beaucoup de nouveaux visages qui sont venus pour la première fois dans le pool d’enchères et ont gagné beaucoup d’argent. C’était formidable de voir l’excitation de toutes les franchises aux enchères, et ce sont des signes d’une révolution dans le sport du volley-ball.

Liste des joueurs (jusqu’aux deux premiers tours d’enchères) :

Défenseurs d’Ahmedabad :

Retenu : Muthusamy Appavu (Passeur); Shon T John (Attaquant); S Santhosh (Attaquant)

Joueurs achetés aux enchères : Joueurs achetés aux enchères : Danial Moatazedi (Bloqueur moyen), Andrew Kohut James (Attaquant), LM Manoj (Bloqueur moyen), Angamuthu (Universel), Aswath (Passeur), Nandhagopal S (Attaquant), Harsh Chaudhary (Universel), Parth Patel (Bloqueur moyen), T Shrikant (Universel)

Torpilles de Bengaluru :

Retenu : Pankaj Sharma (Attaquant); B Midhun Kumar (Libéro); Vinayak Rokhade (Passeur)

Joueurs achetés aux enchères : Alireza Abalooch (Attaquant), Sebastian Giraldo (Attaquant), Sethu TR (Attaquant), Ibin Jose (Universel), Jishnu PV (Bloqueur central), Mujeeb MC (Bloqueur central), Nisam Muhammed A (Attaquant), Sudheer Shetty (Bloqueur central ), Gokulnath (Setter)

Héros de Calicut :

Retenu : Jérôme Vinith (Universel); Abil Krishnan MP (Attaquant)

Joueurs achetés aux enchères : Jose Antonio Sandoval Rojas (Bloqueur moyen), Matt Hilling (Attaquant), M Ashwin Raj (Attaquant), Chirag Yadav (Attaquant), Mohan Ukkrapandian (Passeur), Shafeeque Rahman (Bloqueur moyen), Lavmeet Katariya (Bloqueur moyen), Ansab O (Universel), Prabakaran (Libero) et Sushil Kumar (Setter).

Chennai Blitz :

Retenu : Akhin GS (Bloqueur); Naveen Raja Jacob (Attaquant); Pinamma Prashanth (Setter)

Joueurs achetés aux enchères : Moyo Audran (Attaquant), Renato Mendes (Attaquant), Prasanna Raja (Passeur), Mohamed Riyazudeen (Attaquant), Ramanathan R (Libéro), Raman Kumar (Attaquant), Jobin Varughese (Universel), Tushar Laware (Bloqueur moyen), YV Sita Rama Raju (bloqueur du milieu)

Black Hawks d’Hyderabad :

Retenu : Guru Prashanth (Universel); John Joseph EJ (Bloqueur); Anand K (Libéro)

Joueurs achetés aux enchères : Carlos Andres Llanos Zamora (Attaquant), Trent O’Dea (Bloqueur central), Ranjit Singh (Passeur), Lal Sujan MV (Passeur), Ashamatullah (Attaquant), Arun Zacharias Siby (Universel), Saurabh Maan (Bloqueur central), Hemanth P (Attaquant), Varun GS (Attaquant)

Pointes bleues de Kochi :

Retenu : Erin Varghese (Attaquante); Venu C (Libéro); Dushyanth GN (Bloqueur)

Joueurs achetés aux enchères : Eduardo Romay (Attaquant), Walter Da Cruz Neto (Bloqueur moyen), Rohit Kumar (Attaquant), Vipul Kumar (Passeur), Fayis NK (Bloqueur moyen), Pavan Ramesh (Passeur), Ashwin Rag VT (Attaquant), Jibin Sebastian ( Universel), George Antony (Attaquant)

Météores de Mumbai :

Acheté à la formation : Anu James (Attaquant)

Joueurs achetés aux enchères : Brandon Greenway (Attaquant), Hiroshi Centelles (Attaquant), Karthik A. (Bloqueur moyen), Amit Gulia (Attaquant), Hardeep Singh (Attaquant), Rohith P (Bloqueur moyen), Jithin N (Passeur), Abdul Raheem (Universal ), Ratheesh CK (Libéro), Shameem (Bloqueur), Aravindhan S (Passeur).

Coups de foudre de Calcutta :

Retenu : Ashwal Rai (Attaquant); Vinit Kumar (Universel) Janshad U (Passeur)

Joueurs achetés aux enchères : Cody Caldwell (Attaquant), Jose Verdi (Bloqueur central), Rahul K (Attaquant), Hariharan V (Passeur), Deepesh Sinha (Bloqueur central), Anush (Attaquant), Suryansh Tomar (Attaquant), Abhilash Chaudhary (Bloqueur central), Hari Prasad BS (Attaquant)

Pour la saison 2, qui devrait commencer au début de 2023, la branche commerciale de l’organisme mondial de volley-ball (Fédération Internationale de Volley Ball, FIVB), Volleyball World s’est associée à PVL en tant que partenaires internationaux de streaming dans une association pluriannuelle. . Sony Sports Network continue d’être le diffuseur hôte et les fans attendent avec impatience 31 matchs passionnants à jouer dans la saison 2 de RuPay Prime Volleyball League propulsé par A23.

