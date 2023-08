Rohit "Estropié pendant la capitainerie": Pakistan Pace Great, laisse tomber l’indice ‘Dhoni’

Rohit Sharma fait face à une épreuve décisive alors que l’équipe indienne de cricket enchaîne avec ses derniers tours de préparation pour la Coupe du monde ODI 2023 à domicile. Lorsque Rohit Sharma a été nommé capitaine, après que Virat Kohli n’a pas réussi à remporter un seul titre ICC en tant que skipper, il y avait beaucoup d’attentes. Cependant, il n’a pas pu mener l’équipe au succès lors de la Coupe du monde T20 2022 et de la finale du Championnat du monde de test. Dans ce scénario, l’événement phare à domicile prend une importance supplémentaire. La dernière fois que l’Inde a accueilli la Coupe du monde ODI 2023, elle l’a remportée sous MS Dhoni. Depuis lors, l’Inde n’a pu remporter aucune Coupe du monde, quel que soit le format.

Le grand pakistanais Shoaib Akhtar estime que Rohit Sharma n’aurait pas dû devenir capitaine. « Il était une fois un gars qui supportait la pression de toute l’équipe – c’était Dhoni. Seul un capitaine peut protéger toute l’équipe derrière lui. Rohit est un gars formidable, mais il est paralysé pendant la capitainerie, il panique. Ceux-ci pourraient être durs mots, mais je ne pense pas qu’il aurait dû occuper le poste de capitaine », a déclaré Shoaib Akhtar sur ‘Dans les coulisses avec Boria’.

« Même Virat Kohli n’est pas aussi talentueux que lui. Le timing qu’il a et les coups qu’il peut jouer … c’est un frappeur classique – mais était-il fait pour être capitaine? Je me remets en question la plupart du temps. Réagit-il bien dans la plupart des situations critiques ? Je me remets en question. Il devrait aussi se remettre en question ».

Pendant ce temps, le comité de sélection senior masculin du Board of Control for Cricket in India (BCCI), dirigé par Ajit Agarkar, se réunira à New Delhi lundi pour discuter de l’équipe de la Coupe d’Asie.

Le capitaine indien Rohit Sharma participera également à la rencontre. L’équipe indienne n’a pas encore annoncé son équipe pour la Coupe d’Asie et la Coupe du monde en raison des inquiétudes suscitées par la blessure de ses joueurs clés, tandis que des nations comme le Pakistan, le Népal et le Bangladesh ont déjà nommé leurs équipes pour la Coupe d’Asie. L’Angleterre et l’Australie ont également annoncé leur composition provisoire pour la Coupe du monde 2023.

Avec entrées PTI