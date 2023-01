"Rohit devrait se donner des coups de pied": Gambhir sur la sécheresse du siècle d’India Star

Le capitaine indien Rohit Sharma a été licencié le 42 lors du troisième et dernier ODI contre le Sri Lanka à Thiruvananthapuram dimanche. Le joueur de 35 ans a maintenant disputé 50 manches sans marquer un siècle au cricket international. Maintenant, l’ancien frappeur indien Gautam Gambhir a fait part de ses inquiétudes au sujet de sa sécheresse d’un siècle. Gambhir, tout en parlant sur Star Sports, pense que Rohit doit se donner des coups de pied et a comparé sa situation à celle du frappeur vedette Virat Kohli, qui n’avait pas réussi à enregistrer une tonne depuis plus de trois ans.

“Nous devrions parler dans la même phase. Virat Kohli n’a pas obtenu cent pendant trois ans et demi. Je pense que Rohit devrait se donner des coups de pied. Ce sera également difficile pour Rohit Sharma. 50 manches, c’est beaucoup, c’est pas comme s’il n’en avait pas obtenu cent en un ou deux matchs. Si vous regardez la dernière Coupe du monde (ODI), il manque une chose à son jeu et c’est la capacité d’obtenir ces centaines”, a déclaré Gambhir au milieu des manches. Afficher.

Bien qu’il ait suggéré que Rohit jouait bien, Gambhir estime que le capitaine indien doit montrer la même faim que Kohli, qui a été en pleine forme.

“Rohit Sharma a l’air en bon contact, cela ne fait aucun doute. Cependant, il doit convertir ces départs en gros coups. Virat a trouvé sa forme, et maintenant il doit montrer la même faim. Sa forme et celle de Virat seront essentielles si l’Inde veut jusqu’au bout cette fois”, a-t-il ajouté.

Rohit a marqué pour la dernière fois un siècle en septembre 2021, contre l’Angleterre à l’Ovale.

Kohli, d’autre part, a marqué trois siècles lors de ses quatre dernières manches ODI. Il avait mis fin à son siècle de sécheresse l’année dernière après avoir fracassé sa première tonne de T20I, contre l’Afghanistan en Coupe d’Asie.