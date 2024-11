Rohit Bal : le garçon de la Valley qui a atteint de grands sommets dans la mode

Il a ouvert la voie sur les podiums de la haute couture, mêlant artisanat traditionnel et esthétique audacieuse pour créer des créations qui ont trouvé un attrait en Inde et en Occident. Rohit Bal était un pionnier et un créateur d’héritage, ses créations grandioses, ses spectacles opulents – tout comme l’homme lui-même.

Connu pour son utilisation complexe de tissus riches comme le velours et le brocart ornés de motifs de fleurs et de paons emblématiques, les créations de Bal ont redéfini la couture indienne à l’échelle mondiale.

Il a été l’un des premiers créateurs à emmener la mode indienne au-delà de ses frontières en habillant des célébrités hollywoodiennes comme Cindy Crawford, Uma Thurman, Pamela Anderson et Naomi Campbell.

En Inde, il était une figure très vénérée parmi les célébrités. Des acteurs tels que Ranbir Kapoor, Kareena Kapoor Khan, Katrina Kaif, Sonam Kapoor, Abhishek Bachchan, Arjun Rampal et d’autres ont marché pour Bal ou arboré ses créations lors d’événements.

Le couturier, décédé vendredi soir à l’âge de 63 ans dans un hôpital du sud de Delhi des suites d’une crise cardiaque, ne se portait pas bien ces dernières années.

Bal, qui était affectueusement surnommé Gudda par ses pairs et amis de l’industrie, a traversé une crise de santé majeure en décembre de l’année dernière, mais fidèle à son style, il travaillait dans les coulisses pour sa présentation finale le 13 octobre.

Il avait l’air frêle et avait du mal à marcher et a même trébuché en se dirigeant vers la scène, mais malgré cela, il a gardé le moral et a dansé comme la véritable rockstar de la mode indienne alors que les mannequins et la star de Bollywood Ananya Pandey le soutenaient.

Pandey, qui était devenu sa muse et la vedette de la soirée de gala, a offert à Bal une rose à la fin du spectacle pour honorer ses créations remplies de fleurs rouges.

Alors qu’il s’inclinait à la fin du défilé Lakme Fashion Week x FDCI, de nombreux spectateurs l’ont acclamé avec l’idée que la magie et la beauté dont ils venaient d’être témoins sur la rampe étaient peut-être pour la dernière fois.

Mais personne dans le milieu de la mode ne pensait que Bal décéderait à peine deux semaines plus tard.

Bal a embrassé la vie avec le même audace et le même dynamisme qu’il a insufflés dans ses créations et sa collection, « Kaaynaat : A Bloom In The Universe », était un témoignage de cet esprit. C’était une finale appropriée pour un créateur dont le talent artistique et l’énergie ont laissé un impact durable sur le monde de la mode.

L’approche de Bal en matière de mode était un mélange captivant d’art, d’histoire et de folklore, et il a élevé ses créations au rang de grand art en s’inspirant de l’héritage culturel indien.

Diplômé en histoire du St Stephen’s College, le créateur savait allier influences historiques et sens imaginatif pour créer de la haute couture.

Dans une interview avec PTI en 2019, Bal a parlé de sa philosophie de conception sans compromis. « Je suis toujours resté fidèle à qui je suis et je n’ai jamais fait ce que tout le monde faisait. J’ai une philosophie de conception très forte et ciblée, et j’y adhère. Je crois que tout ce que vous faites avec votre cœur et votre âme restera toujours pertinent. Je me sens à l’aise en étant classique, élégant et intemporel, et cela a beaucoup contribué à ma marque et à ma carrière de designer », a déclaré Bal.

Né le 8 mai 1961 à Srinagar, Bal a suivi sa passion pour la mode en suivant une formation au National Institute of Fashion Technology (NIFT) à Delhi. Il a d’abord travaillé dans l’entreprise d’exportation de sa famille, apprenant les bases du secteur avant de lancer sa propre marque en 1990. Il n’a ensuite plus eu de retour en arrière.

En 1996, le magazine Time a salué Bal comme le « Maître indien du tissu et de la fantaisie », un titre qui soulignait sa démarche artistique. En 2001, la réputation de Bal était solidement établie à l’échelle internationale, la star du tennis Anna Kournikova défilant pour son défilé parisien cette année-là.

Son influence s’est étendue au-delà de la mode, s’étendant aux collaborations de produits de luxe tels que les chaussures, le linge de maison, les bijoux et même les montres, et il a travaillé avec des géants de l’industrie comme le groupe Aditya Birla.

Son talent s’est également retrouvé dans la conception de costumes pour les concurrents de « Kaun Banega Crorepati », animé par la mégastar Amitabh Bachchan, et dans l’équipement du personnel de cabine de British Airways.

Bien que Bal soit devenu célèbre dans le monde entier pour son travail, il est resté au fond un garçon de la vallée, portant toujours un morceau de son pays natal, le Cachemire, dans son cœur et dans ses créations qui étaient souvent tirées de sa flore et de sa faune.

« La vallée offre tellement d’inspiration et j’ai toujours tiré quelque chose de la flore très exclusive du Cachemire. Il y a tellement de beaux paysages et de montagnes. Mais beaucoup dépend du support par lequel vous exprimez vos sentiments.

« Si j’étais peintre, je me serais probablement concentré sur les ruisseaux et les cascades. Mais je pense qu’en tant que designer, les fleurs complètent le mieux mon travail », a déclaré Bal à PTI en 2019.

Une mauvaise santé l’avait amené à se retirer de ses engagements publics et professionnels au cours des dernières années. Il n’est peut-être plus là, mais l’empreinte de Bal sur la mode indienne servira d’inspiration aux générations futures.