Rohanpreet Singh se sent honoré d’être le mari de la fille d’anniversaire Neha Kakkar, appelle sa femme « ma reine » | Nouvelles des gens

New Delhi: La juge et chanteuse d’Indian Idol, Neha Kakkar, a sonné son anniversaire dimanche 6 juin. C’est le premier anniversaire de Neha après son mariage avec Rohanpreet Singh.

Le mari de la chanteuse est éperdument amoureux de sa femme et lui a souhaité son anniversaire avec un long post sur Instagram.

« Hey mon amour ma reine et le @nehakakkar aujourd’hui est votre anniversaire Mujhe Kehna hai ke Jitni Care Maine Aapki Ab Tak Ki Hai, Aane waale Har Ek Din, Main Iss Se Zyada Care Karunga… Aap Mujhe Har Ik Way Mein Bht Pyare Lagte ho . Promesse principale krta hun Main Bhi Aapko Har Khushi Doonga. Je suis honoré d’être votre mari. Je promets de t’aimer à chaque minute de notre vie. Joyeux anniversaire mon amour. J’espère que lorsque vous lirez ceci, vous sourirez !! Je me sens toujours béni lorsque vous êtes à côté de moi. Tu es à moi pour toujours !!! Que Dieu vous bénisse Nehu ma reine », a lu le message de Rohanpreet.

Vérifiez-le:

Neha a également profité de ses histoires Instagram pour révéler que Rohanpreet lui avait offert un sac plein de délicieuses friandises pour son petit-déjeuner d’anniversaire. Cependant, le plus doux dans le sac de jute était une note manuscrite de Rohanpreet pour Neha.

Le beau couple a sorti le mois dernier un adorable morceau en pendjabi ‘Khad tenu main dassa’ qui capture les plaisanteries d’un couple marié. La chanson est à la mode depuis sa sortie et a recueilli plus de 22 millions de vues sur YouTube.

Neha et Rohanpreet se sont mariés le 24 octobre 2020, lors d’un Anand Karaj et d’une cérémonie hindoue traditionnelle, peu de temps après avoir commencé à sortir ensemble.