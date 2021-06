Rohanpreet Singh écrit une note romantique pour le premier anniversaire de sa femme Neha Kakkar après le mariage

L’un des mariages les plus discutés de 2020 était celui de Neha Kakkar et Rohanpreet Singh. Qu’il s’agisse de chanter des chansons ensemble ou d’écrire de jolis messages d’appréciation les uns des autres sur les réseaux sociaux, on voit très souvent le couple afficher son affection.

Neha Kakkar a eu 33 ans et son mari s’est rendu sur Instagram pour lui souhaiter un joyeux anniversaire avec une jolie photo sur laquelle le duo pose joyeusement avec de larges sourires.

Le message était sous-titré comme suit : « Hé mon amour ma reine et le Neha Kakkar… Aujourd’hui c’est ton anniversaire… Mujhe kehna hai ke jitni care maine aapki ab tak ki hai, aane waale har ek din, main iss se zyada care karunga… Aap mujhe har ik way mein bht pyare lagte ho. Promesse principale krta hun main bhi aapko har khushi doonga (je veux dire que je prends soin de vous depuis tout ce temps. Je le ferai plus à l’avenir . Tu es ravissante à tous points de vue. Je te promets que je te garderai heureux). »

« J’espère que lorsque vous lirez ceci, vous sourirez ! Je me sens toujours béni quand vous êtes à côté de moi. Vous êtes à moi pour toujours ! Que Dieu vous bénisse Nehu ma reine », a ajouté Rohanpreet.

Les fans ont inondé la section des commentaires de souhaits d’anniversaire et sont tous impressionnés par les deux.

Rohanpreet a également publié une photo sur son histoire Instagram du joli gâteau d’anniversaire de Neha avec des ballons qui lisent « Nehu ».

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Neha a fait la une des journaux pour son apparition en tant que membre du jury de l’émission de téléréalité « Indian Idol 12 ».