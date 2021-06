‘Rohanpreet m’a apporté tout ce que je voulais’, dit Neha Kakkar à l’occasion de son premier anniversaire après le mariage | Nouvelles des gens

New Delhi : la chanteuse Neha Kakkar a eu 33 ans le 6 juin, et il n’y a personne de plus excité pour son anniversaire que Neha elle-même ! C’était son premier anniversaire après s’être marié avec Rohanpreet Singh et donc afin de courtiser sa bien-aimée, Rohan n’a ménagé aucun effort pour rendre sa journée spéciale.

Lundi, Neha a pris son compte Instagram et a partagé un aperçu de ses célébrations d’anniversaire.

La pétillante chanteuse a partagé une série de photos et a écrit, « Il m’a apporté tout ce dont j’avais envie !!!! Même après avoir su que les magasins ne sont pas ouverts, les livraisons sont difficiles, quoi qu’il en soit.. Il a quand même réussi à m’obtenir tout cela.

Sur les photos, Neha et Rohan peuvent être vus jumelés dans des tenues noires. En toile de fond, on peut voir plusieurs gâteaux avec un beau décor, plein de ballons et de fleurs. Sur l’une des photos, elle a été vue en train de déballer ses cadeaux d’un sac à bandoulière Louis Vuitton à un tout nouvel Iphone, elle avait tout et était extrêmement heureuse de poser pour les caméras.

Plus tôt dans la journée, Rohan a également partagé un message affectueux pour sa femme bien-aimée et a écrit, « Notre premier anniversaire avec moi.. J’aimerais pouvoir vous donner beaucoup plus.. Quoi qu’il en soit.. Le plus joyeux anniversaire de ma vie !! Ma reine @nehakakkar..

PS Ce magnifique décor d’anniversaire par @partynextdoor.events

Le gâteau « Nehu » de @dripsndrizzzles. »

Neha Kakkar et Rohanpreet Singh se sont mariés l’année dernière à Delhi le 24 octobre. Côté travail, elle est actuellement juge sur Indian Idol 12 avec Himesh Reshammiya.