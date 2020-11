Rohani dit que l’Iran ripostera pour le meurtre de scientifiques “ au bon moment ”

TipRanks

Goldman Sachs: ces 3 actions pourraient grimper de plus de 40%

Les attentes de bonnes nouvelles à court terme soutiennent les marchés en ce moment. Au cours du mois dernier, le S&P 500 et le NASDAQ ont augmenté de 11% pour atteindre de nouveaux records.Les investisseurs sont enthousiasmés par la perspective d’un vaccin COVID avant la fin de l’hiver. Et les résultats électoraux, que le démocrate Joe Biden accédera à la présidence tandis que les républicains sortiront renforcés au Congrès, promettent d’éviter les extrêmes typiques d’un gouvernement divisé. En bref, les investisseurs attendent avec impatience un «retour à la normale» au cours des prochains mois. Et cela les amène à rechercher des actions prêtes à générer des gains. Dans ce contexte, les analystes de Goldman Sachs martèlent la table sur trois titres en particulier, notant que chacun pourrait bondir de plus de 40% dans l’année à venir. Après avoir exécuté les deux tickers dans la base de données de TipRanks, nous avons découvert que le reste de la rue se tenait également carrément dans le camp des taureaux.Codiack BioSciences (CDAK) Comme nous l’avons tous appris de la pandémie de coronavirus, quelque chose de nouveau dans la science médicale peut faire énorme impact sur notre monde. Codiack vise à transformer ce principe en bien. Ce produit pharmaceutique axé sur la recherche vise à transformer les thérapies exosomiques en une toute nouvelle classe de médicaments. Les exosomes sont le mécanisme de dégradation de l’ARN et peuvent transférer du matériel génétique autour d’un corps, et c’est là que réside le potentiel. Codiack a développé une plate-forme de conception pour l’ingénierie de protéines d’exosomes capables de transporter et de protéger des molécules médicamenteuses à travers les parois cellulaires. En effet, les protéines imiteront les voies utilisées par les virus – mais ne sont pas virales et sont conçues pour transporter une «charge utile» d’agents thérapeutiques. En cas de succès, la thérapie par exosomes offre aux médecins la possibilité de concevoir un médicament qui délivrera des agents spécifiques à des cellules spécifiques pour lutter contre une maladie spécifique.Codiack est impliqué dans tous les aspects de la thérapeutique des exosomes, de la conception à la fabrication, et dispose actuellement d’un pipeline actif d’agents – sept, en tout – à diverses étapes de la découverte, des tests précliniques et des débuts des essais de phase 1. Dans les biosciences, le succès ou l’échec dépend de ce pipeline, et de son pipeline diversifié et actif d’agents dans un nouveau secteur de la biotechnologie pharmaceutique, Codiack dispose d’une belle ressource pour attirer les investisseurs. Pour attirer ces investisseurs, la société est devenue publique en octobre dernier, vendant 5,5 millions d’actions à un prix d’ouverture de 14,10 $ par action.Parmi les fans du nom de la santé, il y a l’analyste de Goldman Sachs, Graig Suvannavejh. L’analyste a écrit: «L’intérêt de l’industrie biopharmaceutique pour les exosomes est élevé depuis longtemps, mais leur conception pour une fonction spécifique et leur fabrication à grande échelle se sont toutes deux révélées difficiles. Parmi un domaine de multiples concurrents, CDAK a réalisé les progrès les plus significatifs sur les deux fronts, et en tant que tel, nous considérons sa plate-forme technologique comme la meilleure de sa catégorie. “” Compte tenu de la sous-performance de l’action (-37%) depuis l’introduction en bourse, nous constatons un risque / récompense très convaincante aux niveaux actuels, et avec des ensembles de données clés pour 2021 pour fournir un potentiel de réduction des risques et une inflexion positive des actions “, a conclu l’analyste. Suvannavejh évalue CDAK a Buy, et son objectif de prix de 29 $ montre l’étendue de sa confiance – cela implique une hausse de 222% pour l’année à venir. (Pour regarder les antécédents de Suvannavejh, cliquez ici) Dans l’ensemble, Codiack a un achat fort du consensus des analystes – 3 critiques ont mis en place des notes d’achat ces dernières semaines. L’action se vend 8,90 $, et son objectif de cours moyen de 24 $ implique un potentiel de hausse de 166% sur un an. (Voir l’analyse des actions CDAK sur TipRanks) Arcutis Biotherapeutics (ARQT) Acrutis est un chercheur pionnier dans le traitement des maladies dermatologiques. Arcutis est impliqué dans la découverte de la prochaine génération de traitements dermatologiques – un créneau important, surtout quand on se rend compte qu’une maladie courante, le psoriasis, n’a pas été approuvée par la FDA pour un nouveau traitement depuis plus de deux décennies. et l’inflammation pour trouver de nouvelles approches de traitement cutané. L’objectif est de permettre aux patients et aux médecins de gérer ensemble plus facilement des conditions telles que le psoriasis, l’alopécie, la dermatite atopique, la dermatite séborrhéique et le vitiligo, pour n’en nommer que quelques-uns. pour entrer dans un essai de phase 3 pour la dermatite atopique, et est à un stade avancé de phase 3 dans le psoriasis en plaques. Arcutis a récemment publié une mise à jour sur les données positives des essais de phase 2 de l’ARQ-151 dans la dermatite atopique. Le médicament est un traitement une fois par jour et a démontré un soulagement significatif des symptômes chez le patient, en particulier les démangeaisons et les problèmes de sommeil liés aux démangeaisons. Il s’agit d’un autre titre dans l’univers de couverture de Suvannavejh. L’analyste de Goldman est impressionné par les développements dans les travaux de pipeline de la société, notant: «L’ARQT a fait le point sur les résultats de ses réunions de fin de phase 2 avec la FDA, à la suite de leur essai de phase 2a de l’ARQ-151 dans la dermatite atopique (AtD ). Les commentaires des régulateurs étaient globalement encourageants, en particulier, reconnaissant les solides données de sécurité à long terme générées par l’ARQT pour l’ARQ-151 dans le psoriasis en plaques… » % de croissance à la hausse en 2021. (Pour voir les antécédents de Suvannavejh, cliquez ici) Arcutis a récemment publié 2 critiques d’achat, faisant de la note consensuelle un achat modéré. L’objectif de cours moyen de l’action est de 37 $, ce qui suggère une hausse de 44% par rapport aux niveaux actuels. (Voir l’analyse boursière ARQT sur TipRanks) Oak Street Health (OSH) Avec le dernier stock, nous passons de la recherche médicale aux soins médicaux. Plus précisément, Oak Street Health est un opérateur de clinique de soins primaires et fait partie du réseau Medicare. La société a des opérations et des cliniques dans l’Illinois, l’Indiana, le Michigan, la Pennsylvanie et l’Ohio, ainsi qu’à New York, en Caroline du Nord, au Rhode Island, au Tennessee et au Texas. Il existe depuis huit ans et est devenu public l’été dernier, avec l’introduction en bourse en août. Au troisième trimestre, la première société cotée en bourse, OSH a généré 217,9 millions de dollars de revenus. Le chiffre d’affaires a augmenté de 56% par rapport au trimestre de l’an dernier. Le bénéfice par action correspond aux attentes, à 15 cents. L’expansion de la société se poursuit rapidement et en octobre, Oak Street est entrée à New York en ouvrant, à Brooklyn, son 70e emplacement. Une expansion prévue au Texas, impliquant un partenariat avec Walmart, se déroule également comme prévu, et Oak Street a ouvert sa première clinique communautaire Walmart dans la ville de Carrollton, dans la région de Dallas-Fort Worth. objectif de prix pour soutenir sa note d’achat. Aux niveaux actuels, cet objectif implique une hausse de ~ 58% au cours des 12 prochains mois. (Pour voir les antécédents de Jones, cliquez ici) «Les résultats suggèrent que les opérations sont toujours sur la bonne voie, avec quelques mises à jour incrémentielles depuis l’appel 2Q, où la direction a noté une reprise des ouvertures de centres, des efforts de marketing (pivotés) et des visites en personne malgré COVID. Au 3e trimestre, OSH a ouvert 13 nouveaux centres et est sur la bonne voie pour 73-75 d’ici la fin de l’année… La société a maintenu qu’elle continue d’opérer à un niveau élevé dans des endroits où le nombre de cas de COVID est élevé comme Chicago et Detroit », a noté Jones. 